В ЦАХАЛ заявили об эффективном сотрудничестве Израиля и России по Сирии

Иерусалим, 17 октября. Плодотворное сотрудничество между военными ведомствами России и Израиля помогает эффективно решать многие задачи по Сирии.

Высокопоставленный офицер ЦАХАЛ в интервью РИА Новости сообщил, что Россия и Израиль продолжают военное сотрудничество по Сирии. По его словам, тесное взаимодействие между странами позволяет эффективно решать многие важные задачи.

«Мы с нетерпением ждем запланированную на этот месяц встречу между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом России Владимиром Путиным», — заявил представитель израильского оборонного ведомства на брифинге для иностранных журналистов.

Ранее сообщалось, что Израиль и США договорились о проведении переговоров на уровне глав советов безопасности для обсуждения иранского вопроса и Сирии. По имеющейся информации, точные дата и место встречи еще не согласованы.