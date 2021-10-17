Грузинский правозащитник Басилая рассчитывает на освобождение Саакашвили из тюрьмы

Тбилиси, 17 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может быть помилован руководством страны, считает адвокат политика Бека Басилая.

Недавно в центре Тбилиси прошел многотысячный митинг в поддержку Саакашвили. Сторонники бывшего грузинского лидера требовали от действующих властей освободить его из тюрьмы.

«Его можно освободить. Например, президент может решить этот вопрос помилованием. Это абсолютно возможно», — заявил Басилая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не готова пойти на такой шаг, напомнил правозащитник. Однако сейчас другая ситуация, и на это указывает беспрецедентная акция, прошедшая в поддержку Саакашвили, добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях к экс-главой Грузии, рассказала о его состоянии. Саакашвили чувствует себя плохо, и ему требуется медицинская помощь, отметила она.