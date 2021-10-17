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Фигуристка Алина Загитова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки в Дубае

  /   Обновлено: 17 октября 2021 18:56
Общество
Фигуристка Алина Загитова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки в Дубае
vk.com  /  Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL]

Дубай, 17 октября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет участницей ледового шоу «Спящая красавица» Татьяны Навки, мероприятие пройдет 5 декабря в Дубае, сообщил член совета директоров КХЛ Александр Крылов.

В начале декабря в Дубае состоится Dubai Ice Show, в рамках которого запланирована встреча регулярного чемпионата омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» (Казань). По словам Александра Крылова, это будет коммерческое мероприятие. Чтобы покрыть все затраты, было решено организовать ледовое шоу.

«Мы пригласили всех наших известных фигуристов, чтобы они продемонстрировали свое мастерство в рамках «Экспо-2020», — сказал он журналистам.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка впервые представила собственное ледовое шоу в 2017 году. Вместе с хореографами по фигурному катанию она поставила сказку «Руслан и Людмила», в которой они вместе с Петром Чернышевым сыграли главные роли.

Ранее Татьяна Навка раскритиковала актрису Агату Муцениеце за отсутствие артистизма в номере с фигуристом Александром Энбертом в шоу «Ледниковый период». Позднее член жюри заметила прогресс и похвалила участников.

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