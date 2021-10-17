Издание «Страна» узнало о возможности за деньги выйти из санкционного списка Украины

Киев, 17 октября. Люди, связанные с офисом президента Украины, предлагают за деньги исключать лиц из санкционных списков, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

Не исключается, что это связано с недавним заявлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что власти «по ошибке» приняли внесудебные санкции против 107 человек, среди которых «контрабандисты» и «воры в законе». По словам источника издания, фигуранты списка получают предложения в обмен на некую сумму «вознаграждения» быть исключенными из перечня.

«Предлагают за деньги исключить из списка. Цена определяется в каждом конкретном случае. Называются суммы с шестью нулями», — говорится в материале.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также источник говорит, что предложение выйти из списка за деньги получили фигуранты этого инцидента. Люди же не торопятся платить офису Зеленского, так как большинство из них не считают эти санкции критичными.

Ранее политолог Руслан Бальбек заявил, что новые ограничительные меры СНБО Украины, направленные против 237 граждан России, не имеют силы в каких-либо других странах. По его словам, люди, которые попали под санкции, не собираются посещать Украину до смены власти.