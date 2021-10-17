Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 19:38
19:37
Общество
Диетолог Фус заявила, что кабачки снижают риск атеросклероза при регулярном употреблении
19:37
Общество
Московский кинотеатр «Художественный» поприветствовал Пересильд и Шипенко после возвращения с МКС
19:36
Армия
Глава Генштаба Ирана Багери прибыл в Москву для переговоров с Шойгу
19:35
Спорт
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сломал нос диджею в итальянском ночном клубе
19:34
Происшествия
Водитель Собчак отбывает арест в элитной квартире у моря в Сочи
19:32
Общество
Британская компания Crafted Beds готова платить 24 тысячи фунтов за лежание в кровати целый день
19:31
Происшествия
Российские туристы могли погибнуть в Албании из-за отравления хлором в бассейне
19:27
Общество
Сотрудники МЧС спасли трех магаданских рыбаков, которых уносило на лодке в открытое море
19:27
Общество
Культуролог Пархоменко ответил на критику «Игры в кальмара» со стороны КНДР
19:26
Общество
Космонавт Шкаплеров рассказал о «бардаке» на МКС после съемок фильма «Вызов»
Все новости

Издание «Страна» узнало о возможности за деньги выйти из санкционного списка Украины
Политика
Издание «Страна» узнало о возможности за деньги выйти из санкционного списка Украины
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Киев, 17 октября. Люди, связанные с офисом президента Украины, предлагают за деньги исключать лиц из санкционных списков, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

Не исключается, что это связано с недавним заявлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что власти «по ошибке» приняли внесудебные санкции против 107 человек, среди которых «контрабандисты» и «воры в законе». По словам источника издания, фигуранты списка получают предложения в обмен на некую сумму «вознаграждения» быть исключенными из перечня.

«Предлагают за деньги исключить из списка. Цена определяется в каждом конкретном случае. Называются суммы с шестью нулями», — говорится в материале.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также источник говорит, что предложение выйти из списка за деньги получили фигуранты этого инцидента. Люди же не торопятся платить офису Зеленского, так как большинство из них не считают эти санкции критичными.

Ранее политолог Руслан Бальбек заявил, что новые ограничительные меры СНБО Украины, направленные против 237 граждан России, не имеют силы в каких-либо других странах. По его словам, люди, которые попали под санкции, не собираются посещать Украину до смены власти.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Издание «Страна» узнало о возможности за деньги выйти из санкционного списка Украины
санкции украина снбо
Комментировать