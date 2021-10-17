Плакаты с цитатой Путина о единстве народов стали появляться в городах Украины

Киев, 17 октября. Жители Одессы сообщили о появлении плакатов с цитатой президента РФ Владимира Путина о единстве народов России и Украины.

Как пишут в соцсетях, большие баннеры увидели на Водопроводной и Люстдорфской дороге. Текст намекает на известное высказывание российского лидера.

«Да, мы один народ!» — написано на огромном баннере, появившемся в Одессе.

Через некоторое время плакаты исчезли, а очевидцы рассказали, что их сняли сотрудники полиции. Аналогичные баннеры с таким же текстом ранее появлялись в Днепре и Херсоне. А в Запорожье огромную растяжку разместили над дорогой на Прибрежной магистрали. Украинцы пришли в ярость от увиденного. Люди в соцсетях писали, что на место нужно послать спецбригаду по очистке и не терять бдительность.