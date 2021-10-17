Поствыборный Ирак: сможет ли Мустафа аль-Казыми удержать пост премьер-министра

Неделю назад в Ираке прошли досрочные парламентские выборы. Результаты оказались достаточно предсказуемыми, но в их итогах прослеживаются определенные тренды: снижение популярности проиранских фракций и запрос на перемены за счет независимых кандидатов.

Хотя голосование и завершилось, интрига по-прежнему остается. Теперь парламент должен утвердить должности президента, главы правительства и спикера Совета представителей Ирака.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, есть ли шансы у действующего премьер-министра Мустафы аль-Казыми удержать свой пост и какие политические силы имеют потенциал сформировать большинство в парламенте.

Голосование без сюрпризов

Досрочные парламентские выборы в Ираке, состоявшиеся 10 октября, были лишены крупных сюрпризов. Ожидаемо низкая явка привела к победе правящих партий, сторонники которых активно голосовали на избирательных участках.

Шиитский блок «Ас-Сайрун» иракского лидера Муктады ас-Садра с высокоорганизованной политической структурой и дисциплинированной партийной базой оказался победителем, получив, согласно предварительным результатам, около 73 мест в парламенте.

На втором месте, с 43 креслами, последовал суннитский альянс «Такаддум», возглавляемый нынешним спикером парламента Мухаммадом аль-Халбуси. Коалиция «Государство закона» под руководством бывшего премьер-министра Нури аль-Малики заняла третье место с 34 местами.

Федеральное агентство новостей /

Три главных триумфатора избирательной кампании принадлежат к правящему политическому классу. Выборы в основном изменили конфигурацию голосов среди старых игроков, но не смогли внести перемен, которых добивались участники антиправительственных акций 2019 года.

Если судить по результатам, новый парламент будет еще более разрозненным, чем предыдущий, что позволит политике фракционного разделения власти снова доминировать. Это также чревато долгим процессом формирования правительства, когда распределение должностей в кабинете министров будет основываться на партийных интересах, а не национальных.

Iraqi Kurds show their ink-stained fingers after casting their vote at a polling station in Iraq's northern city of #Dohuk in the autonomous Kurdish region during early parliamentary elections, on October 10, 2021.

Ismael ADNAN / AFP @AFPphoto #iraq #kurdistan #kurd #duhok pic.twitter.com/LoX8tB5Wfk — Ismael Adnan (@Ismaeladnan99) October 11, 2021

Основные итоги выборов

Важно отметить, что голосование признано в общем и целом прозрачным. Технические усовершенствования аппаратов для голосования, компьютеризация выборного процесса, сохранность бюллетеней и быстрое объявление промежуточных результатов (в течение 24 часов после голосования) снизили вероятность фальсификаций.

Несмотря на негативную реакцию на результат проиранской коалиции «Аль-Фатх», новые меры по повышению прозрачности голосования должны в какой-то степени способствовать восстановлению доверия к выборам в глазах многих скептически настроенных иракцев.

Iraq’s elections are being held early, in response to mass protests that erupted in 2019. It’s the first time a vote is taking place because of demands by Iraqi protesters on the streets. There will be up to 600 international observers in place, including 150 from the UN. pic.twitter.com/9ZoaLR5ruv — CGTN America (@cgtnamerica) October 11, 2021

Важным итогом плебисцита стало попадание большого числа независимых кандидатов в парламент. Это стало возможным благодаря новой системе, согласной которой избиратели голосовали за конкретного кандидата в соответствующем избирательном округе. Несмотря на нехватку ресурсов, небольшой опыт проведения кампаний и массовый бойкот, независимым кандидатам, в основном сторонникам протестного движения, удалось получить около 40 мест.

Если эти депутаты смогут организовать парламентский оппозиционный блок, который не будет втянут в коррупционные скандалы и теневые союзы, политическая арена в Ираке может «освежиться» после многих лет засилья одних и тех же людей.

With more independent candidates vying for seats in Iraq's election, voters Sunday had more choices — which for many were personal rather than political. An elderly Baghdad chose an independent candidate who had helped him and his sons register to vote. https://t.co/VAtnu9bTpJ — New York Times World (@nytimesworld) October 10, 2021

Еще одним очевидным итогом стало поражение проиранских сил. Религиозно-консервативный блок «Аль-Фатх» — политический альянс шиитских ополченцев и небольших партий, выступающих за дело «оси сопротивления» и антиамериканизма — получил всего около 17 мест по сравнению с 47 местами на выборах 2018 года.

Плохие результаты «Аль-Фатх» на выборах, скорее всего, приведут к более серьезным усилиям государства по обузданию проиранских вооруженных групп, действующих в рамках или за пределами «Хашд аш-Шааби».

"Despite the negative reaction to the result from the pro-Iran Fatah coalition, the new voting measures to increase transparency should go some way in restoring the credibility of elections in the eyes of many sceptical Iraqis" | Akeel Abbas https://t.co/cgNJgdDkQV — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 12, 2021

На пути к новому правительству

После окончательного подсчета голосов в Ираке должны быть распределены ключевые должности в стране. Согласно конституции республики, спикером парламента должен быть суннит, премьер-министром — шиит, а президентом — курд.

Как отмечают аналитики издания The Arab Weekly, нынешний президент Бархам Салех, скорее всего, останется на своем посту, получив поддержку двух основных курдских партий: «Патриотического союза Курдистана» (ПСК) и «Демократической партии Курдистана» (ДПК).

Хотя должность президента не подразумевает широких исполнительных полномочий, способность Бархама Салеха держаться как можно дальше от межпартийных споров и его комплексный подход к разработке национальной политики позволили ему завоевать доверие курдских лидеров. В то же время он воспринимается как народный представитель Ирака — многонационального федеративного государства.

If the future of Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi remains in limbo due to the disagreements among Shia blocs over who has the right to form the new government, that of President Barham Salih is much clearer. https://t.co/4NPrbB8GPU — The Arab Weekly (@ArabWeekly) October 15, 2021

Что касается должности спикера парламента, то здесь тоже не стоит ждать изменений. Результаты голосования показали, что Мухаммад аль-Халбуси сохранит свой пост как лидер самой популярной суннитской фракции.

Наиболее спорным постом, очевидно, станет должность главы правительства. В этой связи шансы Мустафы аль-Казыми задержаться на должности премьера весьма шаткие.

Его политическая судьба зависит от итогового баланса между садристами, которые все еще могут поддержать продление срока полномочий премьер-министра, а также фракциями, возглавляемыми лидером коалиции «Государство закона» Нури аль-Малики и вооруженными шиитскими группировками.

Если Муктаде ас-Садру путем переговоров не удастся сформировать в парламенте правящую коалицию, которая получит необходимое большинство в парламенте (165 мест), то в таком случае именно Аль-Малики может перехватить инициативу в законодательном органе и претендовать на премьерское кресло.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : أبارك للفائزين وأدعوهم للاستعداد للقيام بمهامهم بكامل طاقاتهم، وأن يتسم عملهم بالجدية، وحسن النية، وأبارك كذلك لجميع المشاركين في العملية الانتخابية. pic.twitter.com/OxPqOtFDid — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) October 14, 2021

Абсолютно ясно, что «Аль-Фатх» и ее союзники примкнут именно к коалиции Аль-Малики, учитывая яростную критику, с которой Аль-Казыми сталкивается со стороны проиранских фракций из-за своих тесных контактов с США.

По мнению политологов, изменчивое настроение лидера движения садристов Муктады ас-Садра является главным слабым местом в стремлении действующего премьера остаться на своем посту, тем более что он традиционно не был связан с движением садристов.

Иракские эксперты полагают, что лидер «Ас-Сайрун» решил поддержать Аль-Казыми в апреле 2020 года в качестве компромисса после того, как несколько попыток выбрать преемника тогдашнему главе правительства Абдул-Махди Адилю провалились. Последний был вынужден уйти со своего поста 1 декабря 2019 года на фоне крупных протестов, охвативших Багдад и южные города страны.

Iraqi Prime Minister Adil Abdul Mahdi says he will resign following weeks of deadly anti-government protests https://t.co/9qB8nFWXzG pic.twitter.com/T3AmLtK8J2 — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 29, 2019

Несмотря на то, что Аль-Казыми пытался угодить всем политическим игрокам, он регулярно подвергался яростной критике со стороны лояльных Ирану вооруженных группировок, которые считали его угрозой своему влиянию. Они восприняли лозунги премьера о борьбе с коррупцией, защите авторитета государства и верховенстве закона как вызов им, хотя он и не противостоял им напрямую.

В свою очередь, Ас-Садр высоко оценил роль действующего главу правительства в проведении выборов, назвав их «заслугой Аль-Казыми». Однако лидер «Ас-Сайрун», известный «делатель королей», запросто может пожертвовать премьером и найти другую кандидатуру, которая удовлетворит другие шиитские партии при формировании коалиционного большинства.

Федеральное агентство новостей /

Перспективы Аль-Малики

Пока судьба Аль-Казыми остается неопределенной, часть всеобщего внимания перетягивает на себя Нури аль-Малики. После парламентских выборов 2010 года «Государство закона» не заняло первое место, но чиновнику удалось объединить вокруг себя другие партии и обеспечить себе должность премьера.

Тем не менее не стоит переоценивать его шансы. Во-первых, Аль-Малики понадобится гораздо больше мест и усилий, чтобы «обойти» коалицию Ас-Садра. Во-вторых, нельзя забывать, что у лидера «Государства закона» не очень хорошие отношения с суннитами и курдами, у которых был негативный опыт сотрудничества с ним в прошлом. В-третьих, 11 лет назад его поддержали конституционный суд, Иран и администрация Барака Обамы — сейчас же такого политического климата нет.

The “Militias’&AlMaliki coalition bloc” challenge the results of the parliamentary elections and reject the results completely. The so called “The coordination framework forces” hold a meeting at Ammar AlHakeem’s home a short while ago and issued a statement . #الشرقية_نيوز pic.twitter.com/ZjJgPEH25o — ???????? ???????????????????? (@AdamNN) October 16, 2021

Так что едва ли можно ожидать, что Ас-Садр потеряет конституционное большинство в парламенте, уступив коалиции Аль-Малики. Однако это вовсе не означает, что срок полномочий Аль-Казыми будет продлен на ближайшие несколько лет.

Тем не менее именно он является консенсусной фигурой как внутри республики, так и на международной арене. Сегодняшний Ирак, пожалуй, одна из немногих стран, тесно сотрудничающих как с Вашингтоном, так и с Тегераном. На этом фоне окончательно списывать со счетов Аль-Казыми пока преждевременно.