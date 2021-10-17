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Темпы подорожания квартир в Сочи превзошли показатели Москвы

  /   Обновлено: 17 октября 2021 18:47
Экономика
Темпы подорожания квартир в Сочи превзошли показатели Москвы
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 17 октября. Рост стоимости квадратного места жилья на вторичном рынке с начала текущего года оказался самым заметным в Сочи. Результаты исследования ЦИАН приводит РБК.

Темпы прироста цен на вторичную недвижимость в столице и регионах были проанализированы на основе объявлений о продаже. Оказалось, что квадратный метр в Сочи подорожал с января на 55%, а в Москве — на 2,6%.

Рост стоимости жилья в столице оказался одним из самых медленных среди крупных российских городов. Специалисты объясняют это эффектом высокой базы.

«Чем выше изначальная стоимость, тем сложнее повышать цены, особенно на фоне действия льготной ипотеки на первичном рынке, а также роста процентных ставок по выдаваемым кредитам», — объяснил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Цены на недвижимость в России начали медленно стабилизироваться после продолжительного роста. Новая квартира в начале октября в среднем предлагалась за 110,3 тыс. рублей за «квадрат».

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