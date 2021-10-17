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Певец Леонид Агутин поделился редкими снимками живущей в США дочери

  /   Обновлено: 17 октября 2021 19:02
Шоу-бизнес
Певец Леонид Агутин поделился редкими снимками живущей в США дочери
Пресс-служба Леонида Агутина

Москва, 17 октября. Заслуженный артист России Леонид Агутин в День отца опубликовал в Instagram серию снимков с дочерью Елизаветой. Девушка живет в Америке, где строит музыкальную карьеру.

«Босоногий мальчик» российской эстрады редко делится с поклонниками подробностями личной жизни. Агутин лишь изредка показывает фотографии с прогулки вместе с супругой Анжеликой Варум. Наследницу Елизавету Варум-Агутину певец старается лишний раз не показывать, чтобы ей не досаждали журналисты. Но на этот раз музыкант сделал исключение.

«Теперь и у нас есть День отца! Ну что ж, надеюсь, приживется! Дело хорошее. Я имею в виду сам праздник, а быть отцом — так просто счастье, ни с чем несоизмеримое!» — написал артист.

Публикация всего за несколько часов набрала почти 80 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Поклонники поздравили Леонида Агутина и пожелали счастья его любимой дочери.

«Счастья вашим девочкам. Любящий папа — самый сильный иммунитет в жизни»;

«Для девочки отец — гордость! Всех отцов с праздником!»;

«Как милая дочка у вас, Леонид! Пусть эта отцовская любовь навсегда останется такой же душевной и нежной!» — восхитились фолловеры.

В октябре стартовал юбилейный сезон развлекательного шоу «Гoлoc». Одним из членов жюри проекта стал Леонид Агутин.

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агутин семья варум
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