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Продукция Nvidia заняла все 10 мест в топе самых популярных видеокарт в Китае
Общество
Продукция Nvidia заняла все 10 мест в топе самых популярных видеокарт в Китае
nvidia.com  /  NVIDIA

Пекин, 17 октября. Компания Nvidia стала абсолютным фаворитом на рынке видеокарт в Китае. Техногигант оказался на всех строчках рейтинга наиболее востребованных моделей.

Дискретные видеокарты Nvidia оказались в лидерах по продажам в Китае, согласно создателям бенчмарка Master Lu. Аналитики отметили, что в третьем квартале 2021 года продукция именно этого бренда заняла все десять мест в топе по популярности.

Кроме того, они полностью вытеснили карты AMD. Так, Radeon RX 6700 XT может смело похвастаться производительностью, но известна лишь среди заядлых любителей игр и киберспортсменов. При этом первое место в списке заняла видеокарта GeForce RTX 3060, мобильная GPU. На второй строчке рейтинга популярности оказалась модель GeForce GTX 1650 для ПК. Третье место занял также мобильный GPU — GeForce RTX 3050 Ti.

Недавно появились подробности о новинке Nvidia GeForce RTX 3080. Разработчики пообещали, что планируют расширить объем памяти на 12 Гб.

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