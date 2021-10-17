Интерес инвесторов к рентным фондам продолжает расти в 2021 году

Москва, 17 октября. Российские инвесторы все чаще становятся участниками закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые вкладываются в рентную недвижимость. В третьем квартале их активы выросли на 4,6 млрд рублей и составили 33,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Доходность фондов находилась на уровне 7-20% годовых. Однако в данном случае необходимо учитывать особенности инвестирования средств ЗПИФ и выплаты процентов, так как они могут приводить к заметным колебаниям рыночной стоимости пая.

За первые девять месяцев текущего года было сформировано два новых фонда — «Активо-17» (под управлением компании «Альфа-Капитал») и «ВТБ Капитал Рентный доход — 2» («ВТБ-Капитал Управление активами»). Основной рост активов получился за счет фондов логистической недвижимости. Стоимость чистых активов (СЧА) таких ЗПИФов за три квартала выросла на 7,4 млрд рублей, достигнув 15,2 млрд.

«За третий квартал прирост составил 5,8 млрд руб. за счет роста активов в фонде PNK rental и формирования нового фонда "ВТБ Капитал Управление активами"», — заявила руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.

По итогам девяти месяцев активы рыночных рентных ЗПИФов для неквалифицированных инвесторов увеличились на 9,5 млрд рублей, до 33,5 млрд.

Подробно о том, что собой представляют паевые инвестиционные фонды, можно прочитать в материале ФАН.