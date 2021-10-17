Больная раком продюсер Наталья Синдеева объявила о расставании с мужем

Москва, 17 октября. Известный продюсер Наталья Синдеева за последние полтора года пережила страшные события в своей жизни. Бизнес-леди диагностировали рак груди, а позже от нее ушел любимый супруг, банкир Александр Винокуров.

Впервые о заболевании продюсер объявила сама в эфире своей программы. Она призналась, что, кроме многочисленных поклонников ее главной поддержкой стали супруг и двое их детей. Однако семейное счастье длилось недолго. В недавнем интервью журналистке Ирине Шихман Синдеева рассказала, что уже давно не живет с мужем.

«Мы давно не живем вместе. Не хочу много говорить об этом, но работа сыграла важную роль. Тут сложно найти первопричину. Мы же вначале все вместе делали. Было клево, Саша участвовал во всех обсуждениях», — поделилась продюсер в YouTube-шоу «А поговорить?».

Несмотря на совместимость, Синдеевой было крайне сложно работать со своими мужчиной, поскольку они оба по натуре руководители, и никто не хотел уступать. По ее словам, в какой-то момент она стала обижаться на Винокурова из-за давления. В свою очередь он обижался, если она начинала «отодвигать» его в каких-то вопросах. Гость студии Ирина Шихман призналась, что триггером к расставанию стала именно работа.

Наталья Синдеева известна не только как продюсер, но и как интервьюер. В одном из выпусков ее программы гостем стал известный модельер Валентин Юдашкин. Ведущей он откровенно рассказал о том, как в 2016 году ему впервые диагностировали рак. Кутюрье признался, что сложнее всего ему было рассказать о заболевании родным.