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Недавно родившая Лиза Арзамасова показала поклонникам стройную фигуру
Шоу-бизнес
Недавно родившая Лиза Арзамасова показала поклонникам стройную фигуру
Кадр из сериала «Осиное гнездо»  /  Prt Scr

Москва, 17 октября. Супруга продюсера шоу «Ледниковый период» Ильи Авербуха, актриса Елизавета Арзамасова похвасталась стильным платьем. Фанаты заметили, что звезда кино очень быстро пришла в форму после рождения сына Льва.

Ставшая известной благодаря ситкому «Папины дочки» Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram черно-белый снимок после спектакля в Петербурге. На фото она предстала в красивом платье с узорами и широким поясом, подчеркнувшим ее стройную фигуру.

«Доброе воскресное утро, Москва! Питер, спасибо за вчерашний теплый прием! Не удалось, к сожалению, пообщаться с моими постоянными зрителями после спектакля. Но мы бежали быстро-быстро, переодеваясь по дороге, чтобы успеть на первый же ближайший рейс домой», — объяснила артистка.

Prt Scr instagram.com / @liza_arzamasova

Публикация за несколько часов набрала более десяти тысяч лайков, под ней появились комментарии пользователей. Они сразу отметили красоту Арзамасовой. По мнению фолловеров, материнство пошло ей на пользу.

«Для мушкетеров главное, чтобы королева как можно быстрее вернулась к нашему дорогому принцу Левушке. Мушкетеры очень довольны вчерашним спектаклем и были просто счастливы!»;

«Такая фигура красивая, тонкая талия, как у куколки. И лицо такое нежное, милое, приятное, просто нет слов», — отреагировали фанаты.

В августе Лиза Арзамасова впервые стала мамой, она родила сына Илье Авербуху. Артистка быстро вернула себе форму, катаясь на коньках на ледовой арене, где ее супруг ставит шоу «Ледниковый период».

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актриса авербух арзамасова
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