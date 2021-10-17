Экс-звезда «Дома-2» Пынзарь пренебрегла советами Хромченко и надела обтягивающие лосины

Москва, 17 октября. Экс-звезда шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала подписчикам модный образ. Она подчеркнула фигуру обтягивающими лосинами. Однако стилист Эвелина Хромченко считает подобные наряды неприличными.

Дарья Пынзарь решила посвятить себя моде после ухода из телепроекта «Дом-2». Звезда открыла свой магазин и регулярно дает подписчицам фэшн-уроки. Недавно модель показала поклонницам сочетание обтягивающих лосин, футболки и пальто. При этом Пынзарь явно пренебрегла советами модного стилиста Эвелины Хромченко.

Prt Scr instagram.com / @darya_pinzar86

Ведущая шоу «Модный приговор» наверняка не одобрила бы решение Пынзарь в отношении одежды. Так, недавно стилист предупредила зрительниц: открывать паховую зону при выходе в люди неприлично, она сразу притягивает к себе внимание. Однако модель решила прислушаться к собственному вкусу вопреки мнению эксперта. Стоит отметить, что Пынзарь часто предпочитает подчеркивать фигуру обтягивающей одеждой или платьями короткой длины. Однако она также может выйти на улицу в стильном спортивном костюме-оверсайз.

Недавно телеведущая Ольга Бузова также ослушалась советов Хромченко. Звезда вышла в свет в спортивном образе, который дополнила коротким топом и обтягивающими лосинами, несмотря на предупреждения.