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Машинистка столичного метро спасла жизнь парню, вовремя нажав на тормоз

  /   Обновлено: 17 октября 2021 18:44
Происшествия

В московском метрополитене мужчина упал на рельсы.

Видеокамеры, установленные в метрополитене, зафиксировали, как 28-летний парень упал на рельсы перед поездом, который только выехал из тоннеля.

В этом месте перрона вагоны обычно имеют наибольшую скорость, но по стечению обстоятельств состав въезжал не очень быстро, и машинистка вовремя успела заметить оказавшегося перед ней мужчину.

Бедолага пролетел за рельсы и упал, получив незначительные ушибы.

Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере одного миллиона рулей в качестве ущерба.

А бдительная девушка машинистка, скорее всего, получит премию. Молодец!

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