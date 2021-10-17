Машинистка столичного метро спасла жизнь парню, вовремя нажав на тормоз

В московском метрополитене мужчина упал на рельсы.

Видеокамеры, установленные в метрополитене, зафиксировали, как 28-летний парень упал на рельсы перед поездом, который только выехал из тоннеля.

В этом месте перрона вагоны обычно имеют наибольшую скорость, но по стечению обстоятельств состав въезжал не очень быстро, и машинистка вовремя успела заметить оказавшегося перед ней мужчину.

Бедолага пролетел за рельсы и упал, получив незначительные ушибы.

Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере одного миллиона рулей в качестве ущерба.

А бдительная девушка машинистка, скорее всего, получит премию. Молодец!