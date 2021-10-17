Журналист «России-1» Зарубин: американка Гэмбл прослушала перевод в разговоре с Путиным

Москва, 17 октября. Американская журналистка Хэдли Гэмбл невнимательно отнеслась к ответам президента РФ Владимира Путина в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели, считает ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Ранее в ходе пленарного заседания Гэмбл, выступившая в качестве модератора, дважды задала вопрос Путину об экспорте российского газа на Украину. Путин в ответ сделал ей комплимент, но добавил, что она будто был не слышала его ответа на эту же тему несколько минут назад. По словам Путина, Москва не сокращает поставки голубого топлива в Евросоюз.

Как отметил журналист, в общении с президентом РФ Хэдли Гэмбл не пыталась дослушать перевод ответа Путина, а тут же задавала следующий вопрос.

«Можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», — сказал Зарубин в эфире телеканала «Россия-1».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Журналист заключил, что самому российскому лидеру переводчик был не нужен, так как он владеет английским языком.

Ранее в Сеть попало видео, как Путин мило пообщался с журналисткой Хэдли Гэмбл в закулисье перед заседанием Российской энергетической недели. Она сделала комплимент российскому лидеру и рассказала, что прилетела в Россию из Абу-Даби. В ответ Путин дал ей «сибирский совет» одеваться теплее.