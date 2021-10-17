Детский омбудсмен Волынец назвала гениальной новую соцсеть с онлайн-уроками для школьников

Детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выразила желание поддержать образовательный проект учительницы из Астраханской области. Об этом она заявила, комментируя новость в беседе с корреспондентом ФАН.

Как стало известно, молодая учительница Аида Казиева из Астраханской области придумала и запустила новую социальную сеть «Дай пять!». В ней регистрируются школьники, которым нужна помощь в учебе, и ребята, готовые подтянуть их по конкретным предметам. Дети договариваются об онлайн-уроках, в результате чего успеваемость отстающих растет.

Мы обратились за комментарием к Ирине Волынец, которая буквально на днях озвучила подобную идею, предложив создать в России специальную социальную сеть для детей. Такой ресурс был бы защищен от негативного контента и стал бы удобной цифровой площадкой для общения сверстников. Услышав о проекте из другого региона, детский омбудсмен назвала его гениальным.

«Получается, сама жизнь подсказала, что мы были на правильном пути, предлагая эту идею. Но здесь уже не просто социальная сеть для детей, в которой они бы только общались, а это еще и для пользы. <…> Эта учительница просто молодец, потому что она использовала элементы геймификации (систему баллов на сайте. — Прим. ФАН). В советское время ученики, которые занимались с другими детьми, тоже поощрялись, им могли дать билеты в театр, их хвалили. Когда тебя хвалят, когда тебя приводят в пример другим — это вообще самая лучшая мотивация. А так как речь идет о социальной сети, то здесь в качестве этой похвалы как раз выступают эти баллы. <…> За то, что это придумал учитель, я бы вообще ей выписала благодарность от государства. О таких надо делать сюжеты по телевидению, чтобы страна видела своих героев», — поделилась впечатлениями Ирина Волынец.

adm-nao.ru / Пресс-служба Администрации Ненецкого автономного округа

По ее мнению, развитию проекта «Дай пять!», запущенному на средства гранта, теперь нужна весомая помощь государства. Причем не только целевое финансирование, но и кадровая поддержка в лице, например, программистов. Ведь когда участников социальной сети станет больше — а в этом Ирина Волынец не сомневается, — технические возможности платформы должны выдержать приток юных пользователей.

«Это будет настоящим объединением школьников России. Дело даже не в оценках. Сейчас появилась надежда на то, что развитие этой сети может стать стартом для качественных, тектонических изменений в нашем обществе. Потому что воспитание и изменение общества нужно начинать именно с детей. В наше время, когда культ потребления, когда каждый сам по себе, развитие этой сети может произвести переворот в сознании наших детей, а через детей — уже в сознании взрослых и всего общества. <…> Основа процветания России — это объединение людей, их общность, соборность. Мы даем нашим детям возможность наконец-то хотя бы чуть-чуть прикоснуться к той норме жизни, которая испокон веков была заложена на нашей земле», — продолжила детский омбудсмен.

gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской области

Еще раз отметив важность проекта, Ирина Волынец выразила желание помочь в его развитии и популяризации не только в родном регионе, но и за его пределами.

«Как уполномоченный по правам ребенка в Татарстане я готова подключиться, приложить усилия, чтобы Татарстан тоже вовлечь. У нас при детском омбудсмене есть Детский общественный совет, и в нем очень активные, инициативные и деятельные дети. Наших ребят мы привлечем для того, чтобы другим детям все это рассказать, максимально все это популяризировать. Я готова содействовать развитию [социальной сети] как в Татарстане, так и на федеральном уровне. Считаю, что это очень круто, а сама идея гениальная, и мы должны сделать все для того, чтобы ее максимально поддержать и распространить», — заключила Ирина Волынец.

Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила создать в России государственные кризисные центры для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. По ее мнению, это поможет добиться большего эффекта в вопросе защиты как уже пострадавших людей, так и потенциальных жертв домашних тиранов.