Колумбия, Мексика и Гондурас вошли в топ-10 стран с развитыми ОПГ

Богота, 17 октября. Колумбия, Мексика и Гондурас вошли в десятку стран мира с самым высоким уровнем организованной преступности. Об этом сообщается в докладе международной неправительственной организации GITOC.

