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Колумбия, Мексика и Гондурас вошли в топ-10 стран с развитыми ОПГ
Весь мир
Колумбия, Мексика и Гондурас вошли в топ-10 стран с развитыми ОПГ
wikipedia.org  /  Javier Ramirez / CC BY-SA 3.0

Богота, 17 октября. Колумбия, Мексика и Гондурас вошли в десятку стран мира с самым высоким уровнем организованной преступности. Об этом сообщается в докладе международной неправительственной организации GITOC.

«Глобальный индекс организованной преступности — это результат двухлетних усилий по оценке уровня преступности в 193 государствах-членах ООН. Мы надеемся, что благодаря этим данным индекс поможет разработать поистине глобальный ответ на повсеместную угрозу транснациональной организованной преступности», — написано в предисловии исследования.

Составители рейтинга учитывали уровень преступности в государствах и способность государств противостоять ей.

В число 10 стран, возглавляющих антирейтинг, вошли Демократическая Республика Конго с 7,75 баллами, Колумбия с 7,66, Мьянма с 7,59, Мексика с 7,56, Нигерия с 7,15, Иран с 7,10, Афганистан с 7,08, Ирак с 7,05, ЦАР с 7,04 и Гондурас с 6,98.

Среди всех континентов самые высокие индексы организованной преступности наблюдаются в Азии. В Латинской Америке рейтинг наиболее опасных стран возглавляют Колумбия, Мексика, Гондурас, Парагвай, Панама, Венесуэла, Бразилия, Гватемала, Перу и Эквадор.

«В случае конфликтов внимание и ресурсы государств могут быть направлены на военные расходы, что ослабляет социальные, экономические и другие институты, а устойчивость перед организованной преступностью сокращается», — объясняют авторы.

В составлении доклада участвовали более 350 экспертов со всего мира, в том числе журналисты, ученые, исследователи и представители гражданского общества.

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рейтинг латинская америка организованная преступность
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