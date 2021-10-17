Колумбия, Мексика и Гондурас вошли в топ-10 стран с развитыми ОПГ

Богота, 17 октября. Колумбия, Мексика и Гондурас вошли в десятку стран мира с самым высоким уровнем организованной преступности. Об этом сообщается в докладе международной неправительственной организации GITOC.

???? And check out the amazing interactive Global Organized Crime Index website, where you can explore score heatmaps for criminality and resilience, as well as any of the Index's 26 underlying indicators.#OCIndex2021



???? https://t.co/90mulBf9PQ pic.twitter.com/mY73wetcFv — Lyes Tagziria (@LyesTagziria) October 7, 2021

«Глобальный индекс организованной преступности — это результат двухлетних усилий по оценке уровня преступности в 193 государствах-членах ООН. Мы надеемся, что благодаря этим данным индекс поможет разработать поистине глобальный ответ на повсеместную угрозу транснациональной организованной преступности», — написано в предисловии исследования.

???? Just over a week ago, the @GI_TOC launched the very first Global Organized Crime Index, an expert-led assessment of the scope & scale of organized crime in 193 countries, as well as their resilience to #organizedcrime.



But what implications can we draw from the findings? ???? — Lyes Tagziria (@LyesTagziria) October 7, 2021

Составители рейтинга учитывали уровень преступности в государствах и способность государств противостоять ей.

В число 10 стран, возглавляющих антирейтинг, вошли Демократическая Республика Конго с 7,75 баллами, Колумбия с 7,66, Мьянма с 7,59, Мексика с 7,56, Нигерия с 7,15, Иран с 7,10, Афганистан с 7,08, Ирак с 7,05, ЦАР с 7,04 и Гондурас с 6,98.

Среди всех континентов самые высокие индексы организованной преступности наблюдаются в Азии. В Латинской Америке рейтинг наиболее опасных стран возглавляют Колумбия, Мексика, Гондурас, Парагвай, Панама, Венесуэла, Бразилия, Гватемала, Перу и Эквадор.

«В случае конфликтов внимание и ресурсы государств могут быть направлены на военные расходы, что ослабляет социальные, экономические и другие институты, а устойчивость перед организованной преступностью сокращается», — объясняют авторы.

В составлении доклада участвовали более 350 экспертов со всего мира, в том числе журналисты, ученые, исследователи и представители гражданского общества.