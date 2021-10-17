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Обследовавшие Пересильд и Шипенко медики оценили их состояние как удовлетворительное

  /   Обновлено: 17 октября 2021 18:12
Общество
Обследовавшие Пересильд и Шипенко медики оценили их состояние как удовлетворительное
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Москва, 17 октября. Первый в мире киноэкипаж вернулся на Землю. Сразу же после прилета актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого обследовали медицинские специалисты.

Российские кинематографисты отправились на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября для съемок фильма «Вызов». Картина станет первым в истории проектом, в котором будут показаны реально снятые в космосе игровые кадры. Спустя 12 дней киноэкипаж приземлился в Казахстане, где его уже ждали представители СМИ и медики.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) провело анализ состояния вернувшихся. По предварительным данным, их самочувствие можно оценить как удовлетворительное. Экипаж будет доставлен в Звездный городок, где их ждут процедуры по реабилитации.

«После перемещения космонавтов в мобильный госпиталь, развернутый непосредственно на месте посадки, проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ №1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ФМБА.

Ранее свое мнение о предстоящей космической драме «Вызов» ФАН выразил известный блогер Евгений Баженов (BadComedian). Критик отечественного кинематографа сомневается в зрелищности фильма. По его словам, магия кинематографа заключается в обмане, а на натуре довольно сложно снять по-настоящему эффектные кадры.

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