Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 19:36
19:36
Армия
Глава Генштаба Ирана Багери прибыл в Москву для переговоров с Шойгу
19:35
Спорт
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сломал нос диджею в итальянском ночном клубе
19:34
Происшествия
Водитель Собчак отбывает арест в элитной квартире у моря в Сочи
19:32
Общество
Британская компания Crafted Beds готова платить 24 тысячи фунтов за лежание в кровати целый день
19:31
Происшествия
Российские туристы могли погибнуть в Албании из-за отравления хлором в бассейне
19:27
Общество
Сотрудники МЧС спасли трех магаданских рыбаков, которых уносило на лодке в открытое море
19:27
Общество
Культуролог Пархоменко ответил на критику «Игры в кальмара» со стороны КНДР
19:26
Общество
Космонавт Шкаплеров рассказал о «бардаке» на МКС после съемок фильма «Вызов»
19:25
Спорт
Организаторы Budapest Trophy перепутали флаг на награждении российских фигуристок
19:22
Весь мир
Власти Перу конфисковали почти пять тонн наркотиков
Все новости

Подписчики журналистки CNBC Гэмбл восхитились тортом с Путиным в ее Instagram

  /   Обновлено: 17 октября 2021 18:06
Политика
Подписчики журналистки CNBC Гэмбл восхитились тортом с Путиным в ее Instagram
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Вашингтон, 17 октября. Журналистка CNBC Хэдли Гэмбл опубликовала в Instagram фото торта с изображением президента России Владимира Путина. Об этом рассказал корреспондент Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул N3».

Международная журналистка познакомилась с Путиным на Российской энергетической неделе. Гэмбл сразу же попыталась очаровать президента и сделала ему комплимент насчет внешнего вида. Журналистка выступала там модератором от США и отличилась настойчивостью в вопросе голубого топлива. Президент РФ ответил ей комплиментом. Беседу несколько дней обсуждают как представители общественности, так и пользователи Сети. Американка же выложила пост в Instagram, где показала торт с изображением российского лидера.

Журналист Дмитрий Смирнов поделился этой публикацией и поразился впечатлительности коллеги из Соединенных Штатов.

«Прошло четыре дня, но Хэдли Гэмбл не отпускает», — отметил он.

Prt Scr instagram.com / @hadleygamble

Подписчики журналистки восхитились выпечкой с Путиным и в шутку предложили открыть пекарню, чтобы весь директ в Instagram заполнился заказами на такие торты. Публикация набрала больше тысячи лайков за первые два часа существования.

«Путин лучший навсегда», — написал один из подписчиков.

«Дааа», — присоединился другой комментатор.

Владимир Путин и Хэдли Гэмбл успели пообщаться перед заседанием Российской энергетической недели. Президент обменялся любезностями с журналисткой, которой в РФ показалось холодно и поделился с ней сибирской мудростью.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Подписчики журналистки CNBC Гэмбл восхитились тортом с Путиным в ее Instagram
путин торт хэдли гэмбл
Комментировать