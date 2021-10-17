Подписчики журналистки CNBC Гэмбл восхитились тортом с Путиным в ее Instagram

Вашингтон, 17 октября. Журналистка CNBC Хэдли Гэмбл опубликовала в Instagram фото торта с изображением президента России Владимира Путина. Об этом рассказал корреспондент Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул N3».

Международная журналистка познакомилась с Путиным на Российской энергетической неделе. Гэмбл сразу же попыталась очаровать президента и сделала ему комплимент насчет внешнего вида. Журналистка выступала там модератором от США и отличилась настойчивостью в вопросе голубого топлива. Президент РФ ответил ей комплиментом. Беседу несколько дней обсуждают как представители общественности, так и пользователи Сети. Американка же выложила пост в Instagram, где показала торт с изображением российского лидера.

Журналист Дмитрий Смирнов поделился этой публикацией и поразился впечатлительности коллеги из Соединенных Штатов.

«Прошло четыре дня, но Хэдли Гэмбл не отпускает», — отметил он.

Prt Scr instagram.com / @hadleygamble

Подписчики журналистки восхитились выпечкой с Путиным и в шутку предложили открыть пекарню, чтобы весь директ в Instagram заполнился заказами на такие торты. Публикация набрала больше тысячи лайков за первые два часа существования.

«Путин лучший навсегда», — написал один из подписчиков. «Дааа», — присоединился другой комментатор.

Владимир Путин и Хэдли Гэмбл успели пообщаться перед заседанием Российской энергетической недели. Президент обменялся любезностями с журналисткой, которой в РФ показалось холодно и поделился с ней сибирской мудростью.