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Подольская заявила, что в их отношениях с Пресняковым «спали розовые очки»

  /   Обновлено: 17 октября 2021 18:47
Шоу-бизнес
Подольская заявила, что в их отношениях с Пресняковым «спали розовые очки»
instagram.com  /  @presnyakovvladimir

Москва, 17 октября. Певица Наталья Подольская опубликовала трогательный пост, в котором решила поделиться с поклонниками радостной новостью: звезда уже 16 лет счастлива в отношениях с музыкантом Владимиром Пресняковым.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская отпраздновали 11-ю годовщину свадьбы этим летом, однако до бракосочетания звезды еще несколько лет испытывали чувства друг у другу на прочность. Поэтому недавно Наталья Подольская поздравила мужа с более внушительной годовщиной — пара уже 16 лет вместе. Артистка опубликовала трогательный пост, в котором поделилась чувствами к мужу.

«Что такое любовь? По-моему, это когда влюбленность прошла, розовые очки спали, но ничего не изменилось. 16 лет», — заявила певица.

Подольская познакомилась с будущим мужем в 2005 году на шоу «Большие гонки». Тогда Пресняков был женат и воспитывал сына Никиту от певицы Кристины Орбакайте. Лишь в 2010 году артисты решились пожениться — до этого они несколько лет прожили вместе. В 2015 году в семье звезд родился первенец Артемий, а недавно счастливые родители подарили сыну брата Ивана.

Недавно Наталья Подольская сообщила, что уволила няню для младшего ребенка. Артистка объяснила ведущей Юлии Барановской, почему отказалась от услуг помощницы.

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