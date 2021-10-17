Сивков: ВМС Британии не смогут помочь Украине изменить баланс сил в Черном море

Москва, 17 октября. Строительство новых военно-морских баз при поддержке Британии не поможет Украине изменить расклад сил в Черном море, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко сообщил о достигнутых договоренностях с Лондоном о строительстве двух новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях, а также о передаче ВМСУ двух современных тральщиков и ракетного вооружения. При этом Сивков разрушил надежды Киева на мощную поддержку от ВМС Британии, потому что они мало чем смогут помочь в случае конфликта, передает Life.ru.

«Дополнительная база для флота из полутора десятков боевых катеров, одного корабля и без подводных лодок физически не нужна», — объяснил аналитик.

Он предположил, что не обладающая сильным флотом Украина хочет добиться размещения британских кораблей на новых базах. Однако с этим возникнут трудности из-за конвенции Монтре, которая не позволяет боевым единицам ВМС Британии находиться в Черном море дольше двух недель.

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Сивков также уверен, что появление у украинских берегов иностранных боевых кораблей не сможет кардинально изменить расклад сил в Черноморском регионе. По его словам, в случае военного конфликта с РФ британский флот рискует стать легкой мишенью для российских береговых ракетных комплексов. В Лондоне это понимают, а потому вряд ли пойдут на такой шаг.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил о печальном состоянии украинских ВМС. По его словам, сегодня о его боеспособности говорить не приходится по целому ряду причин.