Вашингтон, 17 октября. Российская Федерация продолжит быть ведущим поставщиком газа в Евросоюз. Аналитики Foreign Policy отметили, что у стран ЕС не получилось освободиться от влияния Москвы через зеленую энергетику.

Западные страны и Россия находятся в борьбе за контроль европейского рынка энергии. Проиграв конкурентное сравнение, первые решили перейти на альтернативные источники.

Цель носила политический характер — избавиться от влияния РФ на регион, а когда это не получилось, ЕС и США стали набрасываться с обвинениями в сознательной организации кризиса. Неспособность альтернативной энергетики обеспечить достаточный объем генерации гарантирует сохранение ключевой роли России до 2040 года, приводит позицию Foreign Policy «НьюИнформ».

Государства Евросоюза продолжают искать способ обеспечения своей энергетической безопасности. Одним из вариантов, поддержанных Еврокомиссией, стало развитие атомной энергетики, отказ от которой был признан ошибочным.