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Bluepoint Games готовит к разработке сиквел и перезапуск игры Bloodborne
Общество
Bluepoint Games готовит к разработке сиквел и перезапуск игры Bloodborne
Скриншот из игры «Bloodborne»

Лос-Анджелес, 17 октября. Крупный разработчик игр Bluepoint Games готовится порадовать поклонников Bloodborne крупными новшествами. Компания запланировала выпустить ремастер экшена и вторую часть.

Премьера игры состоялась в 2015 году. Ее действие разворачивается в вымышленном городе Ярнам, где жители спасаются от любой болезни с помощью крови. Главный герой попадает в город вместе с паломниками. Однако выясняется, что в районе свирепствует страшная эпидемия, из-за которой люди обращаются в монстров.

Спустя шесть лет после релиза запутанная и захватывающая игра все еще интересна геймерам. Предположительно, в связи с этим разработчики приняли решение о ее перезапуске. Согласно информации из подкаста XboxEra, Bluepoint Games одновременно работает и над сиквелом, кроме того, игроки наконец получат возможность сыграть в Bloodborne на компьютере. Модераторы Reddit подтвердили, что у них есть подтверждение этой информации.

Ранее стало известно, что польская студия CD Projekt RED стала активно набирать сотрудников. Более 60 человек требуются разработчику для работы над усовершенствованием своего хита Cyberpunk 2077.

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игра Bloodborne bluepoint games
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