В жутком ДТП с участием фуры на Ярославском шоссе никто не пострадал

Движение на Ярославском шоссе полностью блокировала развороченная фура. Очевидцы сообщают, что у большегруза Scania лопнуло колесо.

Крупная пробка образовалась перед въездом в город Королев на Ярославском шоссе.

Проезжающие мимо места ДТП водители сообщают о развороченной фуре и смятой легковушке, марку которой пока определить не удалось. Кабина тягача и полуприцеп буквально вывернуты на изнанку.

Сообщается, что у грузовика взорвалось колесо, в следствие чего он и совершил наезд на легковой автомобиль, смяв его своим весом.

Удивительно, что в этом с виду серьезном происшествии никто не пострадал.