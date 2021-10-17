Игра вдолгую: какие рычаги давления использует Франция, чтобы заменить Россию в Индии

Когда-то Франция владела колониями на территории Индии, а теперь претендует на звание ее важного союзника. От поддержки индийской ядерной программы до вопросов Кашмира, Пакистана и Афганистана Париж выступает в качестве готового к сотрудничеству партнера Нью-Дели.

В локальной прессе уже неоднократно поднимался вопрос о том, станет ли Франция «новой Россией» — всесезонным политическим и экономическим партнером с военными базами в Индо-Тихоокеанском регионе. Как изменилась политика Нью-Дели после распада СССР, почему Париж претендует на то, чтобы заместить собой Москву и какие инструменты он для этого использует, рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Заполнение постсоветского вакуума

С распадом СССР и изменением глобального политического ландшафта Нью-Дели стал активно искать новых партнеров, по сути, заменив политику неприсоединения на курс максимально разностороннего сотрудничества с различными блоками. Одновременно с этим руководство азиатской державы занялось обеспечением выхода из «ловушки прошлых решений», когда более 80% вооружения индийской армии имели российское происхождение и делали Индию зависимой от поставок запасных частей из РФ. Началась работа по снижению доли Москвы в ежегодных закупках оружия.

На протяжении холодной войны Индия нуждалась в союзнике, обладающем правом вето в Совете Безопасности ООН — и им был Советский Союз. Москва хорошо понимала и поддерживала индийские национальные интересы, особенно в отношении Пакистана и Кашмира. СССР также предоставлял индийцам экономическую помощь и военные товары. Сегодня Россия связана более тесными отношениями с Китаем и не так глубоко осведомлена о потребностях Нью-Дели.

#BREAKING

French President Francois Hollande to be Chief Guest at Indian Republic Dayhttps://t.co/4fvWdjgp2g pic.twitter.com/iR2f83esIF — IndiaToday (@IndiaToday) December 16, 2015

Образовавшийся вакуум теперь пытается заполнить Париж. В попытках расширить собственное влияние он избрал долгосрочную стратегию и активно использует как старые связи с Нью-Дели, так и туманные перспективы развития будущих отношений.

Бывший колонизатор

Первое, на чем играет Пятая республика — тот факт, что отношения Индии с Францией, бывшей колониальной державой, содержат меньше негативных воспоминаний, чем связи с Великобританией или Португалией. Париж установил дипломатические отношения с правительством Джавахарлала Неру в 1947 году, а в 1962-м уступил Нью-Дели полный суверенитет над своими колониальными территориями. С 1963 года Пондичерри, Караикал, Маэ и Янам стали частью Союзной территории Пондичерри (ныне Пудучерри). В то же время Лиссабон, к примеру, не проявил готовности передать свои колонии Гоа, Даман и Диу, что вызвало резкое обострение отношений, закончившееся военным захватом Гоа в 1961 году.

Отрабатывая проиндийскую повестку, в Совете Безопасности ООН Франция последовательно поддерживает заявку Нью-Дели на постоянное членство в организации. Обе страны преследуют схожие цели по ряду вопросов, в том числе и таких, как изменение климата — Индия является одним из подписантов Парижского соглашения 2015 года.

В свое время Франция оказалась в числе стран, которые не осудили индийские ядерные испытания 1998 года, вместо этого показав готовность начать стратегический диалог с Нью-Дели. Это привело к некоторому сближению государств в областях космоса, обороны и ядерного сотрудничества. Еще раньше, когда в ответ на ядерный взрыв в Индии в 1974 году США приостановили поставки топлива на местную атомную электростанцию в Тарапуре, именно Франция предоставила необходимый обогащенный уран.

Fact: India had already signed its first civil nuclear agreement with France on Sept 30, 2008 when Dr Manmohan Singh was the Prime Minister. Later, India signed a deal to buy nuclear reactors from France in Delhi on Dec 6, 2010. pic.twitter.com/lO3k7hZXY3 — Rachit Seth (@rachitseth) August 23, 2019

В сентябре 2008 года, через три недели после того, как Индия получила отказ от Группы ядерных поставщиков (ГЯП) на ведение гражданской ядерной торговли, и через два дня после того, как Конгресс ратифицировал гражданскую ядерную сделку между США и Индией, Париж и Дели заключили договор о невоенном ядерном сотрудничестве.

Партнерство в оборонном секторе

Понимая важность оборонного партнерства в наши дни, Париж стремится всеми силами наладить с Индией прочные связи в этой сфере — в ход идут институциональные обмены, совместное оружейное производство, армейские учения. В июле 2009 года контингент вооруженных сил Индии численностью 400 человек принял участие в параде в День взятия Бастилии. Это был первый случай, когда индийские войска участвовали в торжествах в честь национального дня другого государства.

Париж является одним из основных поставщиков военной техники в Индию с истребителем Dassault Mirage 2000, эскадрильей подводных лодок DCNS Scorpène и реактивными самолетами Rafale. В 2011 году французский президент Николя Саркози остановил продажу основных систем вооружений региональному оппоненту Индии Пакистану.

India & France signed the deal for 36 Rafale jets. Rafale will significantly improve India's strike & defence capabilities. pic.twitter.com/L6pjQT1zpX — Manohar Parrikar Memorial (@manoharparrikar) September 23, 2016

До пандемии COVID-19 товарооборот между Индией и Францией составлял 11,5 миллиарда евро, при этом более 1 000 французских компаний, работающих в азиатской стране, имеют совокупный оборот в 20 миллиардов долларов США. Во Франции же ведут свою деятельность 120 индийских предприятий с инвестиционным фондом в 1 миллиард евро.

Франция и Индо-Пацифика

Страны сотрудничают в Индо-Тихоокеанском регионе, где у Франции есть заморские территории, на которых дислоцированы около 8 000 солдат и расположено множество военных объектов, в частности, на острове Реюньон. В марте 2018 года Нью-Дели и Париж подписали соглашение о логистике, в соответствии с которым открыли свои военно-морские базы кораблям друг друга для дозаправки и ремонта.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар неоднократно подчеркивал, что Индо-Тихоокеанский регион и взаимодействие в нем будут ключевыми факторами мультиполярной международной политики XXI века. Попытки Франции обеспечить свое присутствие здесь приобретают особое значение для будущего развития отношений с индийским руководством. При этом Москва не раз указывала на неизбежную антикитайскую направленность подобных связей.

На следующий день после того, как Австралия отказалась от закупки дизельных субмарин у Парижа, выбрав американские атомные подлодки и вызвав тем самым резкое ухудшение отношений с Францией, глава МИД Индии провел телефонный разговор со своим французским коллегой. В ходе диалога Джайшанкар и Жан-Ив Ле Дриан «договорились работать над общей программой конкретных действий для совместной защиты подлинно многостороннего международного порядка».

#lci manu reagie

Jean-Yves Le Drian and Subrahmanyam Jaishankar also agreed during a call to deepen their strategic partnership, "based on a relationship of political trust between two great sovereign nations of the Indo-Pacific," https://t.co/MD1F7sEyJa — AZIMUT (@AzimutCarib) September 18, 2021

После беседы МИД Франции заявил, что было принято решение углубить стратегическое партнерство, основанное на отношениях «политического доверия» между двумя «великими суверенными нациями» Индо-Тихоокеанского региона.

Заменит ли Франция Россию?

На виртуальной встрече индийского аналитического центра ORF французскому послу Эммануэлю Ленену был задан вопрос о том, может ли Франция заменить Россию в качестве нового «лучшего друга» Нью-Дели. Французский посланник ответил, что «быть Россией в Индии — это настоящий комплимент».

Если опустить обмен дипломатическими любезностями, можно легко увидеть, что Индия за счет союза с Парижем надеется укрепить собственные позиции в Евразии и Индо-Тихоокеанском регионе. Нарендра Моди и Эммануэль Макрон, очевидно, нацелены на то, чтобы превратить Индию и Францию в долгосрочных партнеров в формировании региональной геополитики.

Что связывало Россию и Индию вместе, так это необходимость создания региональной системы баланса сил в Южной Азии во второй половине ХХ-го века. В изменившихся условиях века текущего похожий сценарий готовится использовать Франция. Перспективы даже ограниченного сокращения американской экономики, подъем Китая и его проецирование власти в такие отдаленные регионы, как южная часть Тихого океана, Африка и Средиземноморье, углубление отношений между Москвой и Пекином, срыв разрядки между Россией и Европой и турбулентность на пространстве между Индией и Францией создают предпосылки, чтобы Дели и Париж объединили свои ресурсы и действовали сообща.

Париж уже нащупал рычаги давления, за счет которых надеется склонить Нью-Дели в свою сторону. Обещая индийцам укреплять морское сотрудничество, совместные усилия по борьбе с терроризмом и созданию нового альянса, он подчеркивает растущую глобализацию партнерства между Индией и Францией и — в далекой перспективе — между Дели и Брюсселем.

Has France replaced Russia as India's best friend? New Delhi says both are important. Reporting https://t.co/EunLAUXd28 @wionews — Sidhant Sibal (@sidhant) June 5, 2020