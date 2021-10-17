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Игра вдолгую: какие рычаги давления использует Франция, чтобы заменить Россию в Индии
Весь мир
Игра вдолгую: какие рычаги давления использует Франция, чтобы заменить Россию в Индии
Global Look Press / twitter.com  /  Julien Mattia/Keystone Press Agency — Matti Matikainen/Newspix24 — Muhammad Manan/Keystone Press Agency — @NewsNwi

Когда-то Франция владела колониями на территории Индии, а теперь претендует на звание ее важного союзника. От поддержки индийской ядерной программы до вопросов Кашмира, Пакистана и Афганистана Париж выступает в качестве готового к сотрудничеству партнера Нью-Дели.

В локальной прессе уже неоднократно поднимался вопрос о том, станет ли Франция «новой Россией» — всесезонным политическим и экономическим партнером с военными базами в Индо-Тихоокеанском регионе. Как изменилась политика Нью-Дели после распада СССР, почему Париж претендует на то, чтобы заместить собой Москву и какие инструменты он для этого использует, рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Заполнение постсоветского вакуума

С распадом СССР и изменением глобального политического ландшафта Нью-Дели стал активно искать новых партнеров, по сути, заменив политику неприсоединения на курс максимально разностороннего сотрудничества с различными блоками. Одновременно с этим руководство азиатской державы занялось обеспечением выхода из «ловушки прошлых решений», когда более 80% вооружения индийской армии имели российское происхождение и делали Индию зависимой от поставок запасных частей из РФ. Началась работа по снижению доли Москвы в ежегодных закупках оружия.

На протяжении холодной войны Индия нуждалась в союзнике, обладающем правом вето в Совете Безопасности ООН — и им был Советский Союз. Москва хорошо понимала и поддерживала индийские национальные интересы, особенно в отношении Пакистана и Кашмира. СССР также предоставлял индийцам экономическую помощь и военные товары. Сегодня Россия связана более тесными отношениями с Китаем и не так глубоко осведомлена о потребностях Нью-Дели.

Образовавшийся вакуум теперь пытается заполнить Париж. В попытках расширить собственное влияние он избрал долгосрочную стратегию и активно использует как старые связи с Нью-Дели, так и туманные перспективы развития будущих отношений.

Бывший колонизатор

Первое, на чем играет Пятая республика — тот факт, что отношения Индии с Францией, бывшей колониальной державой, содержат меньше негативных воспоминаний, чем связи с Великобританией или Португалией. Париж установил дипломатические отношения с правительством Джавахарлала Неру в 1947 году, а в 1962-м уступил Нью-Дели полный суверенитет над своими колониальными территориями. С 1963 года Пондичерри, Караикал, Маэ и Янам стали частью Союзной территории Пондичерри (ныне Пудучерри). В то же время Лиссабон, к примеру, не проявил готовности передать свои колонии Гоа, Даман и Диу, что вызвало резкое обострение отношений, закончившееся военным захватом Гоа в 1961 году.

Отрабатывая проиндийскую повестку, в Совете Безопасности ООН Франция последовательно поддерживает заявку Нью-Дели на постоянное членство в организации. Обе страны преследуют схожие цели по ряду вопросов, в том числе и таких, как изменение климата — Индия является одним из подписантов Парижского соглашения 2015 года.

В свое время Франция оказалась в числе стран, которые не осудили индийские ядерные испытания 1998 года, вместо этого показав готовность начать стратегический диалог с Нью-Дели. Это привело к некоторому сближению государств в областях космоса, обороны и ядерного сотрудничества. Еще раньше, когда в ответ на ядерный взрыв в Индии в 1974 году США приостановили поставки топлива на местную атомную электростанцию в Тарапуре, именно Франция предоставила необходимый обогащенный уран.

В сентябре 2008 года, через три недели после того, как Индия получила отказ от Группы ядерных поставщиков (ГЯП) на ведение гражданской ядерной торговли, и через два дня после того, как Конгресс ратифицировал гражданскую ядерную сделку между США и Индией, Париж и Дели заключили договор о невоенном ядерном сотрудничестве.

Партнерство в оборонном секторе

Понимая важность оборонного партнерства в наши дни, Париж стремится всеми силами наладить с Индией прочные связи в этой сфере — в ход идут институциональные обмены, совместное оружейное производство, армейские учения. В июле 2009 года контингент вооруженных сил Индии численностью 400 человек принял участие в параде в День взятия Бастилии. Это был первый случай, когда индийские войска участвовали в торжествах в честь национального дня другого государства.

Париж является одним из основных поставщиков военной техники в Индию с истребителем Dassault Mirage 2000, эскадрильей подводных лодок DCNS Scorpène и реактивными самолетами Rafale. В 2011 году французский президент Николя Саркози остановил продажу основных систем вооружений региональному оппоненту Индии Пакистану.

До пандемии COVID-19 товарооборот между Индией и Францией составлял 11,5 миллиарда евро, при этом более 1 000 французских компаний, работающих в азиатской стране, имеют совокупный оборот в 20 миллиардов долларов США. Во Франции же ведут свою деятельность 120 индийских предприятий с инвестиционным фондом в 1 миллиард евро.

Франция и Индо-Пацифика

Страны сотрудничают в Индо-Тихоокеанском регионе, где у Франции есть заморские территории, на которых дислоцированы около 8 000 солдат и расположено множество военных объектов, в частности, на острове Реюньон. В марте 2018 года Нью-Дели и Париж подписали соглашение о логистике, в соответствии с которым открыли свои военно-морские базы кораблям друг друга для дозаправки и ремонта.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар неоднократно подчеркивал, что Индо-Тихоокеанский регион и взаимодействие в нем будут ключевыми факторами мультиполярной международной политики XXI века. Попытки Франции обеспечить свое присутствие здесь приобретают особое значение для будущего развития отношений с индийским руководством. При этом Москва не раз указывала на неизбежную антикитайскую направленность подобных связей.

На следующий день после того, как Австралия отказалась от закупки дизельных субмарин у Парижа, выбрав американские атомные подлодки и вызвав тем самым резкое ухудшение отношений с Францией, глава МИД Индии провел телефонный разговор со своим французским коллегой. В ходе диалога Джайшанкар и Жан-Ив Ле Дриан «договорились работать над общей программой конкретных действий для совместной защиты подлинно многостороннего международного порядка».

После беседы МИД Франции заявил, что было принято решение углубить стратегическое партнерство, основанное на отношениях «политического доверия» между двумя «великими суверенными нациями» Индо-Тихоокеанского региона.

Заменит ли Франция Россию?

На виртуальной встрече индийского аналитического центра ORF французскому послу Эммануэлю Ленену был задан вопрос о том, может ли Франция заменить Россию в качестве нового «лучшего друга» Нью-Дели. Французский посланник ответил, что «быть Россией в Индии — это настоящий комплимент».

Если опустить обмен дипломатическими любезностями, можно легко увидеть, что Индия за счет союза с Парижем надеется укрепить собственные позиции в Евразии и Индо-Тихоокеанском регионе. Нарендра Моди и Эммануэль Макрон, очевидно, нацелены на то, чтобы превратить Индию и Францию в долгосрочных партнеров в формировании региональной геополитики.

Что связывало Россию и Индию вместе, так это необходимость создания региональной системы баланса сил в Южной Азии во второй половине ХХ-го века. В изменившихся условиях века текущего похожий сценарий готовится использовать Франция. Перспективы даже ограниченного сокращения американской экономики, подъем Китая и его проецирование власти в такие отдаленные регионы, как южная часть Тихого океана, Африка и Средиземноморье, углубление отношений между Москвой и Пекином, срыв разрядки между Россией и Европой и турбулентность на пространстве между Индией и Францией создают предпосылки, чтобы Дели и Париж объединили свои ресурсы и действовали сообща.

Париж уже нащупал рычаги давления, за счет которых надеется склонить Нью-Дели в свою сторону. Обещая индийцам укреплять морское сотрудничество, совместные усилия по борьбе с терроризмом и созданию нового альянса, он подчеркивает растущую глобализацию партнерства между Индией и Францией и — в далекой перспективе — между Дели и Брюсселем.

«Для Индии Франция становится новой Россией, когда речь заходит о стратегическом партнерстве в эпоху после окончания холодной войны. Наш подход к Европе традиционно проходит через призму Великобритании, Франции и Германии. С Великобританией, переживающей Brexit, и Германией, имеющей свои собственные внутренние проблемы, Франция при Макроне стала лицом континента. Франция сейчас очень важна для внешней политики Индии», — считает бывший секретарь министерства иностранных дел Лалит Мансингх.

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