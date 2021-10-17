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Меркель потребовала от Эрдогана вывести турецкие войска из Ливии
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Меркель потребовала от Эрдогана вывести турецкие войска из Ливии
Весь мир
Меркель потребовала от Эрдогана вывести турецкие войска из Ливии
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Стамбул, 17 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Реджепа Тайипа Эрдогана вывести войска и лояльных Анкаре сирийских наемников с территории Ливии.

Немецкий политик озвучила требование накануне во время встречи с турецким лидером. По ее словам, урегулирование кризиса в североафриканской стране невозможно без эвакуации всех иностранных сил и наемников.

В последнее время Анкара активизировала воздушный мост для доставки военных грузов в Ливию. Отслежены участившиеся перелеты транспортных самолетов, принадлежащих ВВС Турции, на базы Аль-Ватыя и Мисурата. Республика продолжает отправлять оружие и наемников в нарушение международных резолюций и эмбарго ООН.

В начале октября министерство обороны заявило о намерении продолжить сотрудничество с Триполи, сославшись на меморандумы о взаимопонимании, заключенные с расформированным Правительством национального согласия. Ведомство подчеркнуло, что турецкий контингент не является иностранными силами, а находится в стране по приглашению.

Тогда же стало известно о намерении Анкары отправить на запад североафриканского государства новые партии сирийских наемников. Разведка Турции до сих пор вербует боевиков на фоне призывов международного сообщества и ливийского руководства к выводу всех войск.

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меркель турция эрдоган ливия германия сирийские наемники
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