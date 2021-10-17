Съемки в фильме «Серебряные коньки» не помогли Федору Федотову на «Ледниковом периоде»

Москва, 17 октября. Популярный российский актер Федор Федотов откровенно рассказал о сложностях работы на проекте «Ледниковый период». Артист признался, что его опыта было недостаточно для успешного выступления на телевидении.

В этом году в эфире Первого канала многие отечественные селебрити приняли участие в восьмом сезоне ледового шоу. Среди участников отметился начинающий актер Федор Федотов. Многие думали, что звезда популярного фильма «Серебряные коньки» будет на голову выше своих конкурентов, однако это оказалось не так.

«Все думали, что у меня будет гандикап после съемок в «Серебряных коньках». Но нет. Мы при подготовке к фильму катались на хоккейных коньках. Были эпизоды и с историческими коньками, но и они были без зубцов, в отличие от фигурных», — откровенно рассказал артист в интервью порталу Teleprogramma.pro.

В прошлом у Федотова был опыт катания на хоккейных коньках, и он даже попытался перенести манеру на шоу, однако это вылилось в очередной провал. Актер признался, что каждый жест требует предельной концентрации внимания, и как только он расслабляется — нога встает по старой привычке, а конек цепляется за лед. Чтобы избежать фатальных ошибок перед судьями, артист вместе со своей партнершей двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар много тренируются.

Выступление на коньках дается нелегко многим участникам сезона. Ранее стало известно, что бывший супруг актрисы Екатерины Климовой Гела Месхи получил травму во время репетиции номера. Артист упал, репетируя выступление с профессиональной фигуристкой Яной Хохловой.