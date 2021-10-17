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Израиль и еще семь стран принимают участие в учениях боевой авиации Blue Flag
Армия
Израиль и еще семь стран принимают участие в учениях боевой авиации Blue Flag
flickr.com  /  Israel Defense Forces

Иерусалим, 17 октября. ВВС семи стран принимают участие в масштабных учениях Blue Flag на территории Израиля. Маневры стартовали 17 октября на авиабазе Увда на юге еврейского государства.

По данным ТАСС, в крупнейших за всю историю Израиля авиаучениях задействованы боевые самолеты ВВС Германии, Италии, Великобритании, Франции, Индии, Греции и США. По имеющейся информации, маневры Blue Flag проводятся на территории еврейского государства каждые два года с 2013 года.

«Цель учений — укрепить стратегическое международное сотрудничество посредством обмена опытом и знаниями в интеграции самолетов четвертого и пятого поколений в сложные эксплуатационные сценарии», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе учений также будут отрабатываться различные сценарии боевых действий, задачи по устранению угрозы зенитно-ракетных комплексов условного противника и другие учебные операции. Маневры продлятся до 28 октября.

Ранее сообщалось, что в Японском море началась активная фаза российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2021». Экипажи корветов Тихоокеанского флота «Громкий» и «Герой РФ Алдар Цыденжапов» провели стрельбы из бортовых артиллерийских установок.

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