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Соединенные Штаты предложили Турции обменять инвестиции в F-35 на покупку F-16
Весь мир
Соединенные Штаты предложили Турции обменять инвестиции в F-35 на покупку F-16
airforce.com

Анкара, 17 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты предложили Анкаре купить истребители F-16, чтобы компенсировать турецкие инвестиционные потери от исключения из программы F-35. Об этом сообщает Reuters.

Анкара проводит переговоры с Белым домом о возврате своих затрат на программу разработки нового американского самолета.

«Мы заплатили 1,4 млрд долларов, и Соединенные Штаты выступили с предложением покупки F-16», — заявил Эрдоган.

Турки вложили деньги в создание F-35 и подали заявку на приобретение 100 единиц этой техники после ее появления. Однако в 2019 году Вашингтон исключил Анкару из числа инвесторов после поставок турецким властям российских ракетных комплексов С-400.

Покупка систем ПВО повлекла за собой санкции Вашингтона. В декабре 2020 года американские власти внесли в черный список Управление оборонной промышленности Турции, а также четырех чиновников, в числе которых был глава этого ведомства Исмаил Демир.

Турецкий лидер на стал озвучивать подробности компенсационной сделки с Вашингтоном. Однако в начале октября появились сообщения о планах Турции купить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектов для модернизации действующих бортов, которые находятся на вооружении.

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