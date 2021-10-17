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Подорожание газа ожидается в США грядущей зимой

  /   Обновлено: 17 октября 2021 17:26
Экономика
Подорожание газа ожидается в США грядущей зимой
pixabay.com

Вашингтон, 17 октября. Цена газа на внутреннем рынке США может значительно вырасти зимой, считают аналитики Platts Analytics, назвавшие главным фактором сдерживание экспорта во время пикового потребления топлива. Их прогноз приводит EADaily.

Такие меры могут негативно отразится на ситуации с общемировыми поставками ресурса в отопительный период. По оценкам экспертов, стоимость газа в США может увеличиться в два-три раза.

«Если поведение добывающих компаний не изменится, то вы можете говорить о газе по 12-14 долларов за MMBtu (425-500 долларов за тысячу кубометров), чтобы стимулировать сокращение экспорта СПГ или снижение поставок в Мексику», — пояснил глава департамента производства топлива и электроэнергии Platts Analytics Симон Торн.

Сейчас голубое топливо на американском хабе Henry Hub с поставкой в следующем месяце торгуется в районе 180 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Европе и Азии — дороже 1000 долларов.

Природный газ в США подорожал на 17% в течение последнего месяца. Это может привести к росту цен на отопление и электроэнергию в зимний период.

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