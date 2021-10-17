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Президент Сирии принял спецпредставителя президента РФ в Дамаске
Политика
Президент Сирии принял спецпредставителя президента РФ в Дамаске
twitter.com  /  @Presidency_Sy

Дамаск, 17 октября. Сирийский лидер Башар Асад принял в столице специального представителя президента России по урегулированию в Сирии Александра Лаврентьева и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, сообщило агентство САНА.

По данным местного СМИ, стороны обговорили направления существующего сотрудничества между двумя государствами. Туда также вошла сфера борьбы с терроризмом.

Ранее стало известно, что планируется рабочий визит Вершинина в столицу Сирии. Об этом сообщил осведомленный источник в российском посольстве. По его словам, визит замглавы российского внешнеполитического ведомства продлится в течение двух дней.

«В ходе визита он встретится с рядом высокопоставленных сирийских государственных деятелей», — говорится в сообщении.

Недавно Асад принял в столице главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. В рамках переговоров они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами, а также развитие партнерства в торговой и экономической сферах.

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Все новости / Политика / Президент Сирии принял спецпредставителя президента РФ в Дамаске
Сирия асад лаврентьев
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