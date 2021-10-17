Пауло Дибала рискует пропустить матч Лиги чемпионов с «Зенитом» в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 октября. Аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может не сыграть против «Зенита» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала с большой долей вероятности пропустит предстоящий поединок Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом». Соответствующую информацию представили журналисты Tuttomercatoweb. Дибала, получивший травму мышцы левого бедра в поединке итальянской Серии А с «Сампдорией», не попал в заявку «старой синьоры» на матч с «Ромой». «Зенит» сыграет с «Ювентусом» на «Газпром Арене». Матч, который пройдет 20 октября, начнется в 22 часа по московскому времени.

Ранее полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил четвертую желтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ. Из-за перебора предупреждений игрок сине-бело-голубых пропустит матч 12-го тура со «Спартаком».