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Алсу смутила дочь во время ее выступления в шоу «Дуэты»

  /   Обновлено: 17 октября 2021 17:21
Шоу-бизнес
Алсу смутила дочь во время ее выступления в шоу «Дуэты»
Россия 1  /  Prt Scr / ДУЭТЫ

Москва, 17 октября. Певица Микелла Абрамова растерялась при появлении матери, певицы Алсу на сцене проекта «Дуэты». Российская поп-звезда спела вместе с дочерью в эфире канала «Россия-1».

Микелла Абрамова стала участницей в проекте «Дуэты», который стартовал на канале «Россия-1». Согласно правилам шоу, дочь певицы Алсу вышла на сцену и спела песню в дуэте с неизвестным артистом за стеной. Выбор юной исполнительницы пал на композицию Just the Two of Us.

Неожиданно стена исчезла — тогда Абрамова поняла, что все это время пела дуэтом с собственной матерью, однако ее появление заставило девушку стушеваться на сцене. Позднее Алсу поделилась взглядами на воспитание детей с судьями шоу.

«Наши дети должны быть лучше, чем мы, это 100%», — отметила певица.

Россия 1 / Prt Scr / ДУЭТЫ

Жюри проекта стали Сергей Лазарев и Николай Басков. Звезды отметили, что появление Алсу заставило Микеллу Абрамову растеряться. Они подчеркнули: исполнительница оказалась талантлива и чувствовала себя расковано на сцене, пока не узнала, что пела с матерью.

Недавно шоу «Дуэты» устроило похожий сюрприз певице Глюкозе. Артистка исполнила композицию совместно с собственной дочерью, но не догадалась об этом, пока не увидела ее за стеной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алсу смутила дочь во время ее выступления в шоу «Дуэты»
алсу абрамова дуэты
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