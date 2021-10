Возвращение «Татнефти» и пикеты мигрантов — что произошло в Ливии с 11 по 17 октября

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 11 по 17 октября 2021 года.

В городе Аз-Завия, на западе страны, 12 и 13 октября произошли вооруженные столкновения между местными бандформированиями Мухаммада Бахруна и группировкой Ашрафа аш-Шавиша. О звуках работы артиллерии и перестрелках сообщали жители района Джуддаим.

В понедельник, 11 октября, солдаты 128-й усиленной бригады Ливийской национальной армии в ходе патрулирования арестовали несколько мавританских мигрантов. Задержанные проникли на юго-запад государства через Алжир.

Африканские беженцы в Триполи провели массовые демонстрации перед штаб-квартирой УВКБ ООН. Митингующие потребовали немедленной эвакуации из страны, где они столкнулись с произволом со стороны полиции и вооруженных группировок.

Ливийцы опубликовали в социальных сетях фотографии, доказывающие факты насилия местных силовиков в отношении мигрантов. Людей подвергают на улицах столицы жестокому обращению и пыткам.

ALERT FROM LIBYA

The situation is getting worse than we are saying ,Because black refuges are been srown away in dumpsters and there are people been held by smugglers and burned alive also the libyan police are hiding dead body's behind police trucks we call up on the world.. pic.twitter.com/B1M7Zq25W1