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Возвращение «Татнефти» и пикеты мигрантов — что произошло в Ливии с 11 по 17 октября
Весь мир
Возвращение «Татнефти» и пикеты мигрантов — что произошло в Ливии с 11 по 17 октября
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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 11 по 17 октября 2021 года.

Происшествия

В городе Аз-Завия, на западе страны, 12 и 13 октября произошли вооруженные столкновения между местными бандформированиями Мухаммада Бахруна и группировкой Ашрафа аш-Шавиша. О звуках работы артиллерии и перестрелках сообщали жители района Джуддаим.

В понедельник, 11 октября, солдаты 128-й усиленной бригады Ливийской национальной армии в ходе патрулирования арестовали несколько мавританских мигрантов. Задержанные проникли на юго-запад государства через Алжир.

Африканские беженцы в Триполи провели массовые демонстрации перед штаб-квартирой УВКБ ООН. Митингующие потребовали немедленной эвакуации из страны, где они столкнулись с произволом со стороны полиции и вооруженных группировок.

Ливийцы опубликовали в социальных сетях фотографии, доказывающие факты насилия местных силовиков в отношении мигрантов. Людей подвергают на улицах столицы жестокому обращению и пыткам.

Служба внутренней безопасности объявила об аресте члена организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Задержанный гражданин Туниса занимался переброской боевиков через границу.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о перехвате в Средиземном море 177 мигрантов. Операция проведена ливийской береговой охраной в ночь с 11 на 12 октября. В порт Триполи также доставили 15 тел погибших нелегалов.

В среду, 13 октября, в столичном районе Аль-Андалус загорелось здание торгового комплекса. Глава Управления национальной безопасности заявил, что пожарные смогли справиться с задачей, несмотря на нехватку ресурсов. Оказалось, что власти не выделили ведомству денег.

Днем ранее вооруженная группа похитила руководителя Службы внутренней безопасности Ар-Рашида ар-Раджбани. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту Митига.

В среду бандиты увезли в неизвестном направлении Мухаммада аль-Харари, хирурга кардиологической клиники Таджуры и директора Изоляционного центра в городе Злитен. Через четыре дня жертву обнаружили в районе Талиль в Сабрате со следами пыток. Доктора доставили в больницу.

Политика

Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи подтвердил продолжение работы исполнительной власти в поддержку проведения плебисцита, намеченного на 24 декабря. Заявление прозвучало в понедельник, 11 октября, на встрече с замглавы Высшего государственного совета (ВГС) Омаром Бушахом. Стороны рассмотрели вопросы, связанные с проведением голосования.

На следующий день ВГС призвал Высшую национальную избирательную комиссию заморозить действие законов о выборах, одобренных Палатой представителей. В ведомстве указали, что перед принятием последующих шагов необходим консенсус двух законодательных органов в отношении конституционной основы.

Первым о выдвижении своей кандидатуры в президенты досрочно объявил экс-министр внутренних дел распущенного Правительства национального согласия Фатхи Башага. В беседе с журналистами он рассказал о намерении реформировать сферу безопасности и ввести экономические преобразования.

В понедельник, 11 октября, премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба открыл в Триполи Центр обслуживания граждан. Новое ведомство займется приемом заявок и жалоб на работу исполнительной власти и госорганизаций.

В тот же день Ливия на заседании ООН призвала международное сообщество помочь в нахождении и возврате госсредств, незаконно вывезенных за рубеж. Страна на протяжении нескольких лет сталкивается с контрабандой награбленных денег.

Представители племени Аль-Обейд заявили о поддержке усилий ПНЕ. Подчеркнута важность проведения парламентских и президентских выборов в запланированный срок. Они также поблагодарили Ливийскую национальную армию (ЛНА) за защиту граждан от угрозы вооруженных группировок и террористов.

Ряд депутатов парламента обвинили главу МИД Наджлу Мангуш в попытке сорвать выборы. Они уверены, что международные контакты политика направлены на перенос даты плебисцита.

Министр здравоохранения Али аз-Занати председательствовал на 68-й сессии регионального комитета Всемирной организации здравоохранения для стран Восточного Средиземноморья. Участники из 22 государств с 11 по 14 октября обсудили санитарно-эпидемиологический контроль и влияние пандемии коронавируса.

Министр иностранных дел Наджла Мангуш указала на необходимость согласованных международных усилий в борьбе с миграционными потоками. На встрече с послом Нидерландов Ларсем Туммерсем она подчеркнула важность работы по ликвидации явления в государствах Африки.

В среду, 13 октября, глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба посетил муниципалитет Зинтан. Правительственная делегация ознакомилась с его положением в регионе и потребностями.

Премьер встретился со старейшинами и представителями местной администрации. Политик объявил о запуске в Зинтане нескольких проектов в сфере услуг и здравоохранения. По его словам, жителей обеспечат питьевой водой и возможностями для трудоустройства.

Экономика

«Татнефть» возобновила работы на месторождении в районе Аль-Хамада бассейна Гадамес на западе государства. Национальная нефтяная корпорация Ливии в четверг, 15 октября, приветствовала возвращение российской компании.

В Триполи открылась выставка торговли. Мероприятие проходит с 16 по 22 октября в рамках поддержки национальной промышленности и стимулирования коммерческой деятельности. Его участниками стало большое число государственных и частных компаний.

Всеобщий профсоюз работников нефтегазовой отрасли в начале недели пригрозил закрыть морские порты. В заявлении организация указала, что правительство игнорирует требования о повышении заработных плат и предоставлении льгот.

Министр нефти Мухаммад Аун и глава Центрального банка Садик аль-Кабир в пятницу, 15 октября, договорились об усилении координации и сотрудничества между ведомствами. Стороны подтвердили необходимость финансирования инвестиционных проектов в соответствии с видением ПНЕ в отрасли с целью содействия развитию национальной экономики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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