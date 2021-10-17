Возвращение «Татнефти» и пикеты мигрантов — что произошло в Ливии с 11 по 17 октября

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 11 по 17 октября 2021 года.

Происшествия

В городе Аз-Завия, на западе страны, 12 и 13 октября произошли вооруженные столкновения между местными бандформированиями Мухаммада Бахруна и группировкой Ашрафа аш-Шавиша. О звуках работы артиллерии и перестрелках сообщали жители района Джуддаим.

В понедельник, 11 октября, солдаты 128-й усиленной бригады Ливийской национальной армии в ходе патрулирования арестовали несколько мавританских мигрантов. Задержанные проникли на юго-запад государства через Алжир.

Африканские беженцы в Триполи провели массовые демонстрации перед штаб-квартирой УВКБ ООН. Митингующие потребовали немедленной эвакуации из страны, где они столкнулись с произволом со стороны полиции и вооруженных группировок.

Ливийцы опубликовали в социальных сетях фотографии, доказывающие факты насилия местных силовиков в отношении мигрантов. Людей подвергают на улицах столицы жестокому обращению и пыткам.

ALERT FROM LIBYA

The situation is getting worse than we are saying ,Because black refuges are been srown away in dumpsters and there are people been held by smugglers and burned alive also the libyan police are hiding dead body's behind police trucks we call up on the world.. pic.twitter.com/B1M7Zq25W1 — Simon Kidane (@SimonKi34733887) October 11, 2021

Служба внутренней безопасности объявила об аресте члена организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Задержанный гражданин Туниса занимался переброской боевиков через границу.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о перехвате в Средиземном море 177 мигрантов. Операция проведена ливийской береговой охраной в ночь с 11 на 12 октября. В порт Триполи также доставили 15 тел погибших нелегалов.

Tragic loss of life



Bodies of 15 persons recovered as 2 boats arrived at Tripoli Naval Base this evening. 177 survivors were provided aid, some in need of urgent medical help by UNHCR and partner, @RESCUEorg



The passengers had set off from Zwara and Alkhoms the night before. pic.twitter.com/A0GYHypYKb — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) October 11, 2021

В среду, 13 октября, в столичном районе Аль-Андалус загорелось здание торгового комплекса. Глава Управления национальной безопасности заявил, что пожарные смогли справиться с задачей, несмотря на нехватку ресурсов. Оказалось, что власти не выделили ведомству денег.

Днем ранее вооруженная группа похитила руководителя Службы внутренней безопасности Ар-Рашида ар-Раджбани. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту Митига.

В среду бандиты увезли в неизвестном направлении Мухаммада аль-Харари, хирурга кардиологической клиники Таджуры и директора Изоляционного центра в городе Злитен. Через четыре дня жертву обнаружили в районе Талиль в Сабрате со следами пыток. Доктора доставили в больницу.

Политика

Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи подтвердил продолжение работы исполнительной власти в поддержку проведения плебисцита, намеченного на 24 декабря. Заявление прозвучало в понедельник, 11 октября, на встрече с замглавы Высшего государственного совета (ВГС) Омаром Бушахом. Стороны рассмотрели вопросы, связанные с проведением голосования.

На следующий день ВГС призвал Высшую национальную избирательную комиссию заморозить действие законов о выборах, одобренных Палатой представителей. В ведомстве указали, что перед принятием последующих шагов необходим консенсус двух законодательных органов в отношении конституционной основы.

Первым о выдвижении своей кандидатуры в президенты досрочно объявил экс-министр внутренних дел распущенного Правительства национального согласия Фатхи Башага. В беседе с журналистами он рассказал о намерении реформировать сферу безопасности и ввести экономические преобразования.

В понедельник, 11 октября, премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба открыл в Триполи Центр обслуживания граждан. Новое ведомство займется приемом заявок и жалоб на работу исполнительной власти и госорганизаций.

В тот же день Ливия на заседании ООН призвала международное сообщество помочь в нахождении и возврате госсредств, незаконно вывезенных за рубеж. Страна на протяжении нескольких лет сталкивается с контрабандой награбленных денег.

Представители племени Аль-Обейд заявили о поддержке усилий ПНЕ. Подчеркнута важность проведения парламентских и президентских выборов в запланированный срок. Они также поблагодарили Ливийскую национальную армию (ЛНА) за защиту граждан от угрозы вооруженных группировок и террористов.

Ряд депутатов парламента обвинили главу МИД Наджлу Мангуш в попытке сорвать выборы. Они уверены, что международные контакты политика направлены на перенос даты плебисцита.

Министр здравоохранения Али аз-Занати председательствовал на 68-й сессии регионального комитета Всемирной организации здравоохранения для стран Восточного Средиземноморья. Участники из 22 государств с 11 по 14 октября обсудили санитарно-эпидемиологический контроль и влияние пандемии коронавируса.

Министр иностранных дел Наджла Мангуш указала на необходимость согласованных международных усилий в борьбе с миграционными потоками. На встрече с послом Нидерландов Ларсем Туммерсем она подчеркнула важность работы по ликвидации явления в государствах Африки.

В среду, 13 октября, глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба посетил муниципалитет Зинтан. Правительственная делегация ознакомилась с его положением в регионе и потребностями.

Премьер встретился со старейшинами и представителями местной администрации. Политик объявил о запуске в Зинтане нескольких проектов в сфере услуг и здравоохранения. По его словам, жителей обеспечат питьевой водой и возможностями для трудоустройства.

Экономика

«Татнефть» возобновила работы на месторождении в районе Аль-Хамада бассейна Гадамес на западе государства. Национальная нефтяная корпорация Ливии в четверг, 15 октября, приветствовала возвращение российской компании.

В Триполи открылась выставка торговли. Мероприятие проходит с 16 по 22 октября в рамках поддержки национальной промышленности и стимулирования коммерческой деятельности. Его участниками стало большое число государственных и частных компаний.

Всеобщий профсоюз работников нефтегазовой отрасли в начале недели пригрозил закрыть морские порты. В заявлении организация указала, что правительство игнорирует требования о повышении заработных плат и предоставлении льгот.

Министр нефти Мухаммад Аун и глава Центрального банка Садик аль-Кабир в пятницу, 15 октября, договорились об усилении координации и сотрудничества между ведомствами. Стороны подтвердили необходимость финансирования инвестиционных проектов в соответствии с видением ПНЕ в отрасли с целью содействия развитию национальной экономики.

1 Организация запрещена на территории РФ.