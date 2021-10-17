IT-эксперты Душкин и Пивоваров объяснили, станет ли Китай мировым лидером в области ИИ

Китай пока не совершил большого отрыва от Европы в технологиях искусственного интеллекта, однако он имеет огромный потенциал и в недалеком будущем может стать неоспоримым лидером в этой области. Об этом ФАН рассказали российские эксперты по искусственному интеллекту Роман Душкин и Игорь Пивоваров, комментируя выступление аналитика из Пентагона.

Ранее Николя Шайан, бывший главный специалист Пентагона по программному обеспечению, ушедший в отставку в знак протеста против низкой скорости технологических преобразований в ВС США, заявил, что, по его мнению, через 20 лет у США не будет никаких шансов противостоять Китаю, так как в области развития искусственного интеллекта, по его словам, «вопрос уже решен» и «все уже кончено».

Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин считает, что господин Шайан несколько сгустил краски.

«Китай — замкнутая система, и достоверной информации о том, насколько успешно их продвижение в области развития технологий искусственного интеллекта, а также подтвержденных сообщений о фундаментальных прорывах китайских ученых у нас нет. Та информация, которую пресс-службы КНР выносят вовне, выверена и дозирована. Надо понимать, что подобные сообщения подаются с учетом формирования положительного имиджа этого государства, его научных учреждений и производства. Для азиатских стран очень важна самопрезентация, создаваемый образ, картинка», — пояснил эксперт.

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Собеседник ФАН уточнил, что количество данных, которые в КНР могут использовать для обучения системы искусственного интеллекта, в Китае просто поражает воображение. В этом плане китайцы, по словам Душкина, имеют самый мощный ресурс в мире, и КНР может, действительно, опережать весь мир не в научном, а в технологическом развитии.

«В Китае стратегия развития искусственного интеллекта принята на государственном уровне, система направлена на поддержку инициатив в этой области. На фундаментальную науку и исследования в области новых методов ИИ там выделены большие средства. Коммунистическая партия Китая (КПК) выпустила основополагающий документ на 30 тысяч иероглифов, из него следует, что власти будут всячески способствовать разработкам государственных и частных компаний, но право на контроль происходящего и корректировку работ остается за правительством Китая. Только КПК вправе решать, куда движется общество и как будет развиваться экономика в Поднебесной», — сообщил директор Агентства искусственного интеллекта.

Душкин отметил, что китайское общество очень традиционалистское. Он напомнил, что его культуре тысячи лет, высказав мнение, что китайская языковая система не развивается. Эксперт предположил, что именно поэтому Китай очень хорош в воспроизведении и усовершенствовании, но не в создании чего-то нового.

«Сама система государственного управления наукой в Китае консервирует текущие достижения и не направлена по факту на инновации. В то же время власти Китая осознают сильные и слабые стороны развития своей страны. Китай отправляет лучших специалистов-эмиссаров перенимать опыт за границу, его ученые и инженеры воспитываются на западной науке. Они набираются опыта и расширяют свое сознание в других парадигмах, а затем привозят то, что сумели добыть, на родину. Они, как старатели на приисках, упорно промывают песок, добывая ценные крупинки, они «пылесосят» весь мир, тащат добытое домой и там клонируют», — разложил ситуацию ученый.

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Роман Душкин признался, что не может точно сказать, насколько искусственный интеллект задействован в так называемых китайских программах гражданской лояльности и используется правительством страны для контролирования и стимуляции населения. Он высказал догадку, что работа в этом направлении ведется. Специалист по ИИ обратил внимание, что китайцы воспитаны на других традициях, они не являются сторонниками западных либеральных ценностей: государство для китайца — «отец и мать», это добродетель, возведенная в абсолют. Душкин добавил, что китайцы верят — родители обязаны присматривать за своими детьми, поэтому они относятся к тотальному надзору не просто смиренно, а положительно.

Главный аналитик МФТИ по направлению «Искусственный интеллект» Игорь Пивоваров предположил, что «огромного отрыва», о котором заявил главный специалист Пентагона по программному обеспечению, у Пекина от Вашингтона пока нет, но в недалеком будущем Пекин действительно может обогнать все страны мира в области технологий искусственного интеллекта.

«Один из известнейших экспертов в области искусственного интеллекта, бывший директор китайской поисковой системы в сети Интернет Кай-фу Ли написал книгу AI Superpowers. В ней он пишет, что Китай обладает потенциалом, чтобы быть лидирующей державой в области искусственного интеллекта. В Китае проживает 1,4 миллиарда человек, это означает, что он располагает огромным количеством данных, они самые большие в мире, а в области искусственного интеллекта это — ключевой источник», — отметил физик-теоретик.

По мнению собеседника ФАН, на данный момент КНР пока не является мировым лидером в этой области, а в технологическом смысле все-таки наблюдается перевес в сторону американских компаний — таких транснациональных корпораций, как Google, Microsoft, и крупнейших IT-компаний Facebook и Amazon.

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«В Китае наиболее заметны цифровые концерны Alibaba, Baidu, Huawei, Tencent, есть и другие мощные фирмы. Они сосредоточили внушительный ряд компетенций, но именно в США больше квалифицированных исследователей и уже накопленных данных, они более продвинуты. Объединенные исследователи Запада ведут более глубокие и масштабные работы. При этом у Китая имеется все, чтобы их обогнать», — уточнил специалист в области искусственного интеллекта.

Член рабочей группы НТИ «Нейронет» добавил, что в США и в КНР искусственный интеллект сегодня — это группа отдельных технологий, которая решает фрагментарные задачи. Например, это распознавание изображений, обработка языка, определение вероятности наступления того или иного события на основании накопленных данных. По словам Пивоварова, в первую очередь искусственный интеллект применяют там, где за него готов платить бизнес.

«Китай чем-то напоминает СССР семидесятых, он жестко управляем и подчинен единой цели. Ради этой цели в КНР могут приносить жертвы. Большие китайские компании могут иметь доступ к государственной базе персональных данных жителей этой страны. В китайской культуре на подобные вещи обращают мало внимания. В отличие от европейцев-индивидуалистов, там люди являются частью общества, и главенствующими в Китае являются интересы компании и государства, а не личные права и свободы. Именно поэтому скорость развития Китая выше», — заметил член экспертного совета по научно-технологическому развитию при комитете по науке и образованию Госдумы.

Игорь Пивоваров подтвердил верность имеющейся у редакции ФАН информации, что искусственный интеллект в Китае имеет прикладное значение в области безопасности общества. На телефоне каждого гражданина или резидента Китая установлено специальное приложение, с помощью которого власти могут отследить местонахождение и контакты человека. Китайцы могут сами восстановить события последних 14 дней, так как тоже имеют доступ к этим данным. Им начисляются баллы за «социально-правильные» поступки и списываются за безответственное, с точки зрения государства, поведение. Имеющие «зеленый» уровень получают в государственных магазинах скидки, а с «красным» не могут ездить в общественном транспорте, покидать пределы округа, а иногда — и выйти из дома.

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«Все зависит [от того], как к этому относиться. Система работает, если все стороны довольны. Китайцы в этой ситуации чем-то жертвуют, но что-то и приобретают, они привыкли делать «как надо». Когда китайцы видят, что страна развивается и жизнь людей улучшилась, они доверяют своему правительству. Это можно назвать высоким уровнем социальной дисциплины: ты подчиняешься обществу, общество поддерживает тебя. Подобный подход к жизни у китайцев формировался на протяжении многих веков. Люди, стоящие на либеральных позициях, ситуацию, в которой свободы человека приносятся в жертву государству, считают неправильной», — отметил эксперт.

Пивоваров заключил, что в государственном укладе жизни китайцев есть доля здравого смысла, но большинство европейцев, в том числе и россиян, восприняли бы подобные ограничения как тотальную слежку, они бы не захотели постоянно находиться «под колпаком большого брата», ведь все мы воспринимаем понятие «свобода» иначе.

Ранее ФАН рассказал, почему кризис в Европе завершится не скоро. Дело в том, что ситуация запущена, а у европейского энергетического кризиса имеется не одна, а несколько причин.