Глава Пентагона напомнит Украине и Грузии о выполнении требований для членства в НАТО

Вашингтон, 17 октября. Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин в ходе визита на Украину и в Грузию хочет призвать руководство этих стран выполнить требования для вступления в Североатлантический альянс.

В сообщении пресс-службы Пентагона говорится, что для Украины и Грузии дверь в НАТО открыта. Именно поэтому глава минобороны США призовет страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли стать полноправными членами военного блока.

«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе», — заявил 12 октября представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее политолог Евгений Валяев сообщил, что вступление Киева и Тбилиси в НАТО приведет к эскалации обстановки в регионе. В Альянсе считают, что претенденты на членство в блоке должны получать больше поддержки.