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Глава Пентагона напомнит Украине и Грузии о выполнении требований для членства в НАТО

  /   Обновлено: 17 октября 2021 17:09
Армия
Глава Пентагона напомнит Украине и Грузии о выполнении требований для членства в НАТО
wikipedia.org  /  Carol M. Highsmith / Public Domain

Вашингтон, 17 октября. Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин в ходе визита на Украину и в Грузию хочет призвать руководство этих стран выполнить требования для вступления в Североатлантический альянс.

В сообщении пресс-службы Пентагона говорится, что для Украины и Грузии дверь в НАТО открыта. Именно поэтому глава минобороны США призовет страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли стать полноправными членами военного блока.

«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе», — заявил 12 октября представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее политолог Евгений Валяев сообщил, что вступление Киева и Тбилиси в НАТО приведет к эскалации обстановки в регионе. В Альянсе считают, что претенденты на членство в блоке должны получать больше поддержки.

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