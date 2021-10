Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба

Власти Кабо-Верде по запросу американских властей экстрадировали в США венесуэльского дипломата и бизнесмена, специального представителя президента страны, Алекса Сааба. Об этом со ссылкой на местные источники сообщило агентство Reuters.

Сааб был задержан властями островного государства 12 июня 2020 года, когда его самолет, который направлялся из Венесуэлы в Иран, приземлился для дозаправки. Поводом для задержания стали обвинения в отмывании в американских банках 350 млн долларов, выдвинутые против него правительством США. Представители американского правосудия заявляют, что Алекс Сааб, приближенный президента Николаса Мадуро, «может быть самым значительным свидетелем коррупции в южноамериканской стране».

Реальная подоплека задержания венесуэльского дипломата состоит в том, что он, являясь специальным представителем президента Мадуро, налаживал двусторонние связи между правительством Венесуэлы и властями других государств, обеспечивая поставки продовольствия, медикаментов, топлива и других жизненно важных товаров. Таким образом Сааб решал вопросы обхода американских санкций и его задержание может помочь Соединенным Штатам пролить свет на механизмы, которые различные страны используют для подобных операций. По словам Альберто Рэя, директора базирующейся во Флориде некоммерческой исследовательской группы The Risk Awareness Council, Сааб является единственным человеком, который может реально объяснить, как страна, которая столкнулась с жесточайшими санкциями со стороны США и ЕС, выживает сегодня.

Задержание дипломатического сотрудника Венесуэлы вызвало резкую критику со стороны международного сообщества в адрес США и Кабо-Верде. По мнению правительства Венесуэлы, которое разделяют Россия и Китай, задержание дипломата прямо противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях и является грубым нарушением международного права.

После сообщения об удовлетворении запроса США о выдаче Алекса Сааба, официальный Каракас выступил с резким заявлением, обвинив власти Соединенных Штатов в похищении гражданина Венесуэлы.

Venezuela accuses the US and Cape Verde for the kidnapping of Venezuelan diplomat Alex Saab#EEUUSecuestróAAlexSaab #16Oct pic.twitter.com/heQHOu1MA5