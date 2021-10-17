Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба

Власти Кабо-Верде по запросу американских властей экстрадировали в США венесуэльского дипломата и бизнесмена, специального представителя президента страны, Алекса Сааба. Об этом со ссылкой на местные источники сообщило агентство Reuters.

Сааб был задержан властями островного государства 12 июня 2020 года, когда его самолет, который направлялся из Венесуэлы в Иран, приземлился для дозаправки. Поводом для задержания стали обвинения в отмывании в американских банках 350 млн долларов, выдвинутые против него правительством США. Представители американского правосудия заявляют, что Алекс Сааб, приближенный президента Николаса Мадуро, «может быть самым значительным свидетелем коррупции в южноамериканской стране».

Реальная подоплека задержания венесуэльского дипломата состоит в том, что он, являясь специальным представителем президента Мадуро, налаживал двусторонние связи между правительством Венесуэлы и властями других государств, обеспечивая поставки продовольствия, медикаментов, топлива и других жизненно важных товаров. Таким образом Сааб решал вопросы обхода американских санкций и его задержание может помочь Соединенным Штатам пролить свет на механизмы, которые различные страны используют для подобных операций. По словам Альберто Рэя, директора базирующейся во Флориде некоммерческой исследовательской группы The Risk Awareness Council, Сааб является единственным человеком, который может реально объяснить, как страна, которая столкнулась с жесточайшими санкциями со стороны США и ЕС, выживает сегодня.

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Задержание дипломатического сотрудника Венесуэлы вызвало резкую критику со стороны международного сообщества в адрес США и Кабо-Верде. По мнению правительства Венесуэлы, которое разделяют Россия и Китай, задержание дипломата прямо противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях и является грубым нарушением международного права.

После сообщения об удовлетворении запроса США о выдаче Алекса Сааба, официальный Каракас выступил с резким заявлением, обвинив власти Соединенных Штатов в похищении гражданина Венесуэлы.

«Правительство Боливарианской республики Венесуэла осуждает похищение венесуэльского дипломата Алекса Сааба правительством Соединенных Штатов при пособничестве властей Кабо-Верде», — говорится в официальном заявлении вице-президента Венесуэлы по связям культуре и туризму Альфреда Назарета.

Venezuela accuses the US and Cape Verde for the kidnapping of Venezuelan diplomat Alex Saab#EEUUSecuestróAAlexSaab #16Oct pic.twitter.com/heQHOu1MA5 — Alfred Nazareth (@luchaalmada) October 16, 2021

Заявление защиты

Группа адвокатов, которая занимается защитой интересов Сааба также выступила с официальным заявлением, в котором обвинила власти Кабо-Верде в нарушении международного и национального права.

«Алекс Сааб используется в политической игре, в которую Кабо-Верде никогда не следовало вмешиваться. Позорно, что на высших уровнях исполнительной власти есть те, кто считает вполне приемлемым, что жизнью невинного человека можно пожертвовать ради достижения чужих политических целей. Народ Кабо-Верде должен знать, что их полиция открыто бросает вызов их судебной системе. Народ Кабо-Верде должен понимать, какие преступления совершаются от его имени», — говорится в заявлении.

Адвокаты указывают, что во время многомесячного незаконного удержания Сааба в Кабо-Верде, он подвергался физическим и психологическим пыткам, ему было отказано в соблюдении большинства основных прав человека, включая доступ к специализированной медицинской помощи, которую он, как больной раком, должен иметь.

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В конце августа Апелляционный суд Барлавенто постановил перевести Алекса Сааба с острова Сал в Прайю, поскольку состояние его здоровья вызывало озабоченность. Тем не менее местные власти проигнорировали это решение суда. Точно так же, как были проигнорированы два постановления Международного суда о том, что арест гражданина Венесуэлы является незаконным и он должен быть немедленно освобожден.

Открытое письмо Сааба

Сам задержанный 14 октября обратился с открытым письмом к гражданам Кабо-Верде, в котором поблагодарил их за поддержку и призвал их в ходе президентских выборов, которые проходят в стране 17 октября, сделать свой выбор в пользу президента, который не руководствуется в принятии решений волей зарубежных политиков, а будет ставить во главу угла соблюдение законности и интересов жителей государства.

«К сожалению, правительство Улисса Коррея имеет устоявшийся опыт игнорирования обязательных судебных решений и настоятельных рекомендаций Организации Объединенных Наций. 15 марта и 24 июня Суд ЭКОВАС, возглавляемый бывшим министром юстиции Кабо-Верде судьей-докладчиком Януарией Костой, постановил, что мое задержание было незаконным, и я должен быть немедленно освобожден. 8 и 16 июня Комитет ООН по правам человека постановил, что моя экстрадиция должна быть приостановлена до тех пор, пока не будут расследованы дела о пытках и отказе в медицинской помощи, которые я предпринял в отношении должностных лиц Кабо-Верде. Я являюсь Специальным посланником Боливарианской Республики Венесуэла и ее заместителем Посла в Африканском союзе. Обе должности обеспечивают мне неприкосновенность и неприкосновенность, что лежит в основе правил, регулирующих передвижение дипломатов и политических агентов. Правила, которые позволяют дипломатам Кабо-Верде свободно передвигаться по миру, не опасаясь ареста или препятствий. Кабо-Верде под руководством Соединенных Штатов создает опасный прецедент, и тот, который, по наблюдениям Китая и Российской Федерации, может “бумерангом” обернуться против Соединенных Штатов и Кабо-Верде» — заявил он.

Ответный удар

В ответ на выдачу Сааба в США, правительственная делегация Венесуэлы сообщила о приостановке переговорного процесса с представителями оппозиции, которые проходят в столице Мексике. Президент Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавляющий правительственную делегацию, заявил, что его команда не поедет в Мехико на следующий запланированный раунд переговоров. Это связано с тем, что Алекс Сааб был одним из членов правительственной делегации.

На фоне скандальной экстрадиции, власти Венесуэлы арестовали шестерых граждан США — руководителей нефтяной компании CITGO, которые с мая находились под домашним арестом. Все они были арестованы в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях.

Федеральное агентство новостей /

«Тот факт, что Сааб оказался в США раньше нашего отца, является абсолютным позором», — заявила дочь одного из арестованных Вероника Ваделл.

Опасная провокация

Аналитики указывают, что экстрадиция Сааба, который находился в Кабо-Верде почти 500 дней, совпала по времени с проходящими при посредничестве Норвегии переговорами официального Каракаса с представителями оппозиции. В ходе диалога стороны достигли значительного прогресса в достижении компромисса по ряду важных вопросов. В ходе совместных заседаний неоднократно поднимался вопрос о снятии санкций с правительства Мадуро, предоставлению доступа к заблокированным иностранным активам, включая золотой запас страны, находящийся на хранении в Банке Англии.

Успехи в переговорном процессе дополняются соглашением об участии оппозиции на всеобщих выборах, которые пройдут в стране 21 ноября. В ходе голосования граждане выберут 23 губернаторов, 335 мэров, 253 депутата и 2471 члена местных советов. Большим успехом для Каракаса стало то, что эти выборы пройдут под наблюдением представителей ЕС, страны которого в последнее время изменили свою позицию в отношении правительства Мадуро. Многие европейские державы больше не рассматривают оппозиционного политика Хуана Гуайдо в качестве официального представителя страны, тем самым фактически признав провал попыток американской администрации сменить руководство Венесуэлы.

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Экстрадиция Сааба и последующий срыв переговоров в Мехико можно расценивать в качестве провокации со стороны США, которая призвана подорвать дипломатические успехи Каракаса и не допустить снятия с Венесуэлы экономических санкций, которые самым негативным образом отражаются на экономике страны и уровне жизни простых венесуэльцев.

Это не первая попытка администрации Байдена повлиять на ход переговоров. В конце сентября вице-президент Боливарианской республики Дэлси Родригес обвинила посла США Джеймса Стори во вмешательстве в переговоры с оппозицией.

«Это позор, как Джеймс Стори отдает приказы колонизированной, марионеточной оппозиции Венесуэлы о том, что делать за столом переговоров! Он представляет неудачный проект, который потерпел поражение на нашей земле, и так будет всегда. Да здравствует Венесуэла!» — заявила она.

Es vergonzoso como James Story @usembassyve da órdenes a la oposición colonizada y títere de Venezuela sobre que hacer en la Mesa de Diálogo! El representa un proyecto fracasado, que ha mordido el polvo de la derrota en nuestras tierras! Asi será por siempre! Amén! Viva Venezuela https://t.co/k7hy3OTQyv — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 24, 2021

Ранее на попытки Соединенных Штатов повлиять на ход межвенесуэльского диалога обращали внимание в Российском МИД.

«На поверхности явная проекция линии на «завершение» дела Сааба на нынешний диалоговый процесс в Мехико. Сейчас, когда там предметно обсуждаются важные вопросы, затрагивающие политику США в отношении Венесуэлы, в Вашингтоне, по сути, пытаются использовать А. Сааба как рычаг дополнительного нажима на Правительство Венесуэлы. Усматриваем в этом серьезную угрозу для усилий сторон по выработке приемлемых путей дальнейшего развития этой страны», —заявила 10 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Очевидно США в итоге решились пойти на решительный шаг и использовать последний туз, припрятанный в рукаве. Тем самым власти Соединенных Штатов не только в очередной раз демонстрируют полное неуважение к международному праву, но и создают опасный прецедент, заявляя, что носители дипломатического статуса во всем мире могут быть задержаны, подвергнуты пыткам и отправлены на территорию США, если того требуют американские национальные интересы.