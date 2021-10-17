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ETN: полет российских самолетов вблизи Гавайев вызвал странную реакцию Пентагона
Армия
ETN: полет российских самолетов вблизи Гавайев вызвал странную реакцию Пентагона
wikipedia.org  /  PD

Вашингтон, 17 октября. Полет российской боевой авиации вблизи Гавайев обернулся достаточно странными действиями военного командования ВВС США, заявила военный аналитик Линда Хонхольц.

В публикации для издания Eturbonews (ETN) эксперт пишет, что инцидент, который не хотели афишировать американские военные, произошел 13 июня 2021 года. По ее словам, три самолета ВВС США F-22 были подняты c гавайской авиабазы Хикам на острове Оаху, чтобы отогнать российские истребители от береговой линии США в Тихом океане, передает «ПолитРоссия».

По словам Хонхольц, представители Пентагона не спешили раскрывать подробности этого инцидента. Первоначально было сказано, что вылет истребителей F-22 осуществлялся для проведения нерегулярного воздушного патрулирования. Кроме того, некоторые подозрения вызвал тот факт, что крупные поисковые системы удалили ссылки на материалы СМИ в Сети, посвященные маневрам F-22.

af.mil / U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Samuel Rogers

Лишь некоторое время спустя стало известно, что самолеты поднимались для перехвата боевых единиц ВКС РФ, которые обеспечивали поддержку кораблям ВМФ в ходе крупных военно-морских учений в Тихом океане. В статье отмечается, что Пентагон обычно широко освещает воздушные инциденты, связанные с Россией, однако в этот раз американцы попытались скрыть данные о приближении российских боевых самолетов к берегам Гавайев.

Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 поднимался в небо для сопровождения стратегического бомбардировщика B-1B ВВС США. Истребитель предотвратил нарушение госграницы РФ иностранной боевой единицей.

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россия ввс сша гавайи
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