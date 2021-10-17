ETN: полет российских самолетов вблизи Гавайев вызвал странную реакцию Пентагона

Вашингтон, 17 октября. Полет российской боевой авиации вблизи Гавайев обернулся достаточно странными действиями военного командования ВВС США, заявила военный аналитик Линда Хонхольц.

В публикации для издания Eturbonews (ETN) эксперт пишет, что инцидент, который не хотели афишировать американские военные, произошел 13 июня 2021 года. По ее словам, три самолета ВВС США F-22 были подняты c гавайской авиабазы Хикам на острове Оаху, чтобы отогнать российские истребители от береговой линии США в Тихом океане, передает «ПолитРоссия».

По словам Хонхольц, представители Пентагона не спешили раскрывать подробности этого инцидента. Первоначально было сказано, что вылет истребителей F-22 осуществлялся для проведения нерегулярного воздушного патрулирования. Кроме того, некоторые подозрения вызвал тот факт, что крупные поисковые системы удалили ссылки на материалы СМИ в Сети, посвященные маневрам F-22.

af.mil / U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Samuel Rogers

Лишь некоторое время спустя стало известно, что самолеты поднимались для перехвата боевых единиц ВКС РФ, которые обеспечивали поддержку кораблям ВМФ в ходе крупных военно-морских учений в Тихом океане. В статье отмечается, что Пентагон обычно широко освещает воздушные инциденты, связанные с Россией, однако в этот раз американцы попытались скрыть данные о приближении российских боевых самолетов к берегам Гавайев.

Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 поднимался в небо для сопровождения стратегического бомбардировщика B-1B ВВС США. Истребитель предотвратил нарушение госграницы РФ иностранной боевой единицей.