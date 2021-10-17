Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить незамужним россиянкам посещать Турцию

Москва, 17 октября. Незамужним россиянкам следует запретить путешествовать в Турцию, поскольку на местных мужчин массово поступают жалобы из-за их недобросовестного поведения, заявил зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Депутат отметил, что многие русские девушки совершенно не понимают реального положения дел, когда поддаются на ухаживания турецких мужчин. Кроме того, парламентарий предостерег путешественниц от распития спиртных напитков в Турции, поскольку алкоголь там зачастую некачественный.

«Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная. Поэтому, естественно, я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию», — объяснил Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам политика, алкоголь в республику возят из Северного Кипра, где, в свою очередь, делают его из денатурата. Очень много жалоб поступает именно от женщин, которые оказались в состоянии опьянения с «все включено» и теперь не могут увидеть своего ребенка», заключил депутат.

Виталий Милонов ранее поддержал идею пожизненно лишать прав пьяных водителей. Также он считает, что такие люди не должны иметь право владеть оружием.