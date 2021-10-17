Китайские журналисты «Хуаньцю Шибао» указали на развал Украины после «независимости»

Пекин, 17 октября. Украина после распада СССР и обретения «независимости» потерпела крах, считают обозреватели китайского издания «Хуаньцю Шибао».

Автором статьи выступил Чжан Хао, который отметил, что на момент распада СССР Украина была одной из наиболее экономически развитых территорий Европы. Но без поддержки СССР страна не могла спасти свою экономику и выстроить эффективную систему управления и провалилась. В результате с 1990 года Украина не смогла превысить показатели ВВП 30-летней давности. Также новая власть добилась того, что в стране полностью уничтожена большая часть промышленности.

«Украина экспортирует только сырьевые товары низкого уровня переработки и не зарабатывает на своих ресурсах столько, сколько могла бы», — говорится в статье Хао.

Также на Украине выстроена насквозь коррумпированная система власти, но менять ее никто не собирается, богатые продолжают жить в роскоши и отправлять детей за границу, но народ продолжает поддерживать такую независимость, заключил автор материала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, когда возможное вхождение страны в состав Евросоюза завершится успехом. Он часто интересуется у партнеров о принятии Украины в состав ЕС, но его вопросы остаются без четких ответов.