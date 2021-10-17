Двойник легенды мирового футбола Диего Марадоны живет в Буэнос-Айресе

Эсколастико «Коко» Берто Мендес демонстрирует футбольные трюки, фотографируется с аргентинцами и уже привык, что все его называют исключительно «Маэстро Диего».

Теперь сделать селфи с легендой футбола, «рукой бога» и национальным героем Аргентины Диего Марадоной может каждый. Достаточно лишь посетить улицу ла-Бока в Буэнос-Айресе, где ежедневно прогуливается облаченный в форму всеобщего кумира господин Коко. Он показывает футбольные трюки и с удовольствием фотографируется с горожанами и туристами, которые буквально теряют дар речи, увидев звезду мирового масштаба Маэстро Диего.

«Я говорю вам правду, никто больше не называет меня по имени, никто больше не называет меня Коко. Для всех я теперь Диего, все говорят: «Диего», «Маэстро», «Маэстро Диего», — рассказывает Коко.

Эсколастико «Коко» Берто Мендес тщательно следит за образом своего кумира, носит такие же очки и копирует прическу. Благодаря своей схожести он добился популярности, аргентинца стали приглашать на телевидение, а на вырученные от работы двойником деньги пародист уже построил дом. Коко рассказывает, как однажды ему даже удалось встретиться с самим Диего Марадоной.

«Я был на телевидении, и Диего просто смотрел программу, он смотрел программу, и он, Диего, позвонил на канал и сказал: «Я хочу встретиться с маэстро». И он пришел на канал», — вспоминает двойник.

Смерть великого футболиста траурной тенью легла на аргентинцев и всех поклонников карьеры великого спортсмена. Сам Коко вспоминает, как он, узнав об этой трагедии от жены, упал на диван и долго плакал. А когда Мендес снова вышел на улицу, люди стали бросаться к нему со слезами, будто встретили Мессию.

«Однажды я был в супермаркете, и ко мне подбежал мужчина: «Диего, маэстро», — говорит он мне. «Моя душа вернулась в мое тело», — говорит он. «В течение трех месяцев я был в депрессии, я не могу в это поверить», — говорит он мне, хватает меня, обнимает и начинает громко плакать, и я испугался, я просто стоял, как вкопанный», — делится ощущениями Эсколастико Берто Мендес.

Диего Армандо Марадона ушел из жизни в 2020 году в возрасте 60 лет. Он навсегда остался в сердцах и памяти многих миллионов своих кумиров.