Главные новости дня: 17 октября

ФАН собрал дайджест главных новостей за 17 октября.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю после съемок фильма на МКС. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с актрисой, режиссером и космонавтом Олегом Новицким приземлился в степи Казахстана в 07:35 по московскому времени. Члены экипажа пробыли на съемках художественного фильма на Международной космической станции (МКС) 12 суток.

Разъяренный медведь набросился на беременную ассистентку дрессировщика в орловском цирке. По словам очевидцев, во время выступления хищник выглядел спокойным, но в какой-то момент набросился на женщину и серьезно ранил ее. Окровавленную сотрудницу цирка сразу увезли в больницу, ей удалось отделаться легкими ссадинами и ушибами.

Сорванная ветром кровля убила человека на Сахалине. Трагедия произошла в Александровске-Сахалинском: одна из конструкций жилого дома рухнула на дорогу, где оказалось два человека. В результате один прохожий погиб, второго оперативно доставили в местную больницу. Из-за штормового ветра минувшей ночью в городе вырубило электричество, оторвало провода ЛЭП и выкорчевало довольно много деревьев.

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев отправил в нокаут Магомеда Исмаилова в матче-реванше за титул AMC Fight Nights. Бой, проходивший в Сочи, продлился три раунда, спортсмены выступали в среднем весе (до 83,9 кг). Благодаря досрочной победе Минееву удалось защитить чемпионский титул в своей весовой категории. За профессиональную карьеру он провел 17 поединков, 15 из которых выиграл.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. Как считает политик, престижная награда была дискредитирована присуждением тем, кто допустил конфликты и развал своих стран. В качестве примера он привел бывшего президента США Барака Обаму, при котором произошла «арабская весна», а также вспыхнул конфликт в Сирии. Вернуть доверие к премии, по словам Володина, можно путем введения процедуры ее отзыва.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад обвиняет Россию в росте газовых цен из-за нежелания признавать собственные ошибки. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, европейским публичным политикам кажется, что лучше демонизировать нашу страну, чем открыто признать себя виноватыми.

Московские, петербургские и пермские рестораны обзаведутся роботами для проверки QR-кодов. Образец такого сервисного робота для заведений общественного питания представила российская компания «Промобот». Современное устройство способно считывать данные паспортов, а его система интегрирована с сайтом госуслуг. Возможно, в скором времени такие роботы начнут функционировать в аэропортах и учебных заведениях.

Спасатели продолжают круглосуточно тушить тлеющий торфяник в Екатеринбурге. За минувшие сутки региональному отделению МЧС удалось ликвидировать десять очагов торфяного пожара, но активными до сих пор остаются 17 очагов. Для борьбы с пожаром и его последствиями была увеличена группировка сил и средств: сейчас на территории, охваченной огнем, находятся 292 человека и 50 единиц техники.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока — 2» к запуску. По словам дипломата, сейчас трубопровод полностью готов к работе, ожидается лишь разрешение на эксплуатацию от Германии. Говоря об увеличении поставок газа из России в Западную Европу через Украину, дипломат отметил, что «Газпром» уже поставляет 10% сверх контрактных обязательств по транзиту.

В Керчи открыли монумент в память о погибших при стрельбе в политехническом колледже. Монумент, посвященный трагедии 2018 года, составил в высоту почти семь метров. Памятник сделан из бронзы и на нем написаны золотом имена жертв стрельбы в учебном заведении. Автором памятной композиции стал народный художник РФ и скульптор Андрей Ковальчук.