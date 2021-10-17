Китай покупает российский газ по самой выгодной цене в мире

Москва, 17 октября. Газовый кризис никак не отразился на поставках российского голубого топлива в Китай. На фоне галопирующих цен на остальных рынках Пекин получает энергоресурс по 140 долларов за тысячу кубометров. Это самая выгодная стоимость газа в мире, пишет интернет-издание «Капитал страны».

Данный показатель меньше на 6% цены топлива, поставляемого в Белоруссию. На разнице в стоимости зарабатывает китайская CNPC, которая перепродает купленный ресурс в 1,5 раза дороже. Корпорация переправляет газ своим покупателям через «дочку» PetroChina. По некоторым данным, с января по июнь 2021 года Россия поставила Китаю 4,6 млрд кубометров топлива.

Столь низкие цены можно было бы объяснить более дешевой логистикой, но поставки в Китай являются самыми затратными для «Газпрома». Как отметил главный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов, необходимо также учитывать, что «Сила Сибири» заходит в страну в густонаселенных провинциях Китая. Поэтому, чтобы окупить поставки, стоимость сырья должна быть выше 400 долларов за тысячу кубометров.

Российская Федерация может продолжать наращивать объем экспорта газа. Экспортеры способны покрыть такие объемы, какие запросят европейские партнеры, заверил президент Владимир Путин.