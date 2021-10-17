Пересильд и Машков оставили послания на вернувшемся с МКС «Союзе МС-18»

Москва, 17 октября. Известные российские кинематографисты Владимир Машков и Юлия Пересильд оставили свой след на вернувшемся с Международной космической станции (МКС) аппарате «Союз МС-18».

Звезда военной драмы «Битва за Севастополь» побывала в космосе. Артистка вместе с режиссером Климом Шипенко вошла в состав первого в мире киноэкипажа, который отправился на МКС для съемок фильма «Вызов». Ровно 12 дней актриса и режиссер работали над уникальными кадрами, которые будут показаны в космической драме.

Фильм «Вызов» рассказывает о космонавте Иванове (Клим Шипенко) которому становится плохо во время выполнения миссии. Медики на земле понимают, что транспортировку он не переживет, поэтому к нему отправляют врача (Пересильд). Одну из ведущих ролей режиссер отдал Владимиру Машкову.

Аппарат с киноэкипажем приземлился 17 октября в Казахстане, куда приехали представители разных телеканалов. Центральный военный округ (ЦВО) отмечает, что исполнители главных ролей решили оставить свой след на «Союзе МС-18».

«Юлия Пересильд, которая в составе экипажа «Союза» вернулась на Землю после 12-дневного пребывания на МКС, написала «Спасибо», а Машков – «Ура!» – слова ведомства приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владимир Машков присоединился к касту одного из самых ожидаемых российских фильмов. Во время прямой трансляции «Роскосмос ТВ» стало известно, что звезда «Охоты на пиранью» предстанет в «Вызове» в образе главного конструктора.