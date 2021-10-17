Полковник ВСУ Жданов призвал Киев к разработке плана по «возвращению» Донбасса

Киев, 17 октября. Полковник ВСУ в запасе Олег Жданов заявил, что Украина уже давно должна была озаботиться разработкой плана по «возвращению» Донбасса.

В интервью изданию «Главред» украинский военный эксперт заявил, что официальный Киев должен был разработать такой план сразу после того, как были подписаны «капитулянтские» Минские соглашения. По его словам, Украина не может считаться суверенным государством, если на седьмом году войны в Донбассе она только раздумывает над возвращением этих территорий, поэтому он призывает исправить эту ситуацию.

Жданов подчеркнул, что привести в действие такой план можно будет в двух случаях — когда ВСУ будут уверены в своих силах, что означает проведение операции с минимальными потерями, а также если будут исчерпаны все дипломатические пути решения конфликта.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что Украину невозможно принудить к миру в Донбассе. При этом существует сценарий, при котором ситуация в регионе урегулируется.