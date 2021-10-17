Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 18:01
18:00
Армия
Сивков: ВМС Британии не смогут помочь Украине изменить баланс сил в Черном море
18:00
Происшествия
В жутком ДТП с участием фуры на Ярославском шоссе никто не пострадал
17:58
Весь мир
Возвращение «Татнефти» и пикеты мигрантов — что произошло в Ливии с 11 по 17 октября
17:57
Экономика
Foreign Policy: Западу не удалось лишить Россию роли ведущего поставщика газа
17:56
Наука
Биотехнолог Надак Реалес заявила о создании бактерий, который способны переваривать металл
17:54
Весь мир
Соединенные Штаты предложили Турции обменять инвестиции в F-35 на покупку F-16
17:53
Общество
Bluepoint Games готовит к разработке сиквел и перезапуск игры Bloodborne
17:44
Происшествия
Молодая девушка-ортодонт выпала из окна Елизаветинской больницы в Петербурге
17:41
Весь мир
Меркель потребовала от Эрдогана вывести турецкие войска из Ливии
17:41
Наука
Гидриновый состав может быть полезен для замедления процессов старения
Все новости

Полковник ВСУ Жданов призвал Киев к разработке плана по «возвращению» Донбасса
2
Армия
Полковник ВСУ Жданов призвал Киев к разработке плана по «возвращению» Донбасса
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Киев, 17 октября. Полковник ВСУ в запасе Олег Жданов заявил, что Украина уже давно должна была озаботиться разработкой плана по «возвращению» Донбасса.

В интервью изданию «Главред» украинский военный эксперт заявил, что официальный Киев должен был разработать такой план сразу после того, как были подписаны «капитулянтские» Минские соглашения. По его словам, Украина не может считаться суверенным государством, если на седьмом году войны в Донбассе она только раздумывает над возвращением этих территорий, поэтому он призывает исправить эту ситуацию.

Жданов подчеркнул, что привести в действие такой план можно будет в двух случаях — когда ВСУ будут уверены в своих силах, что означает проведение операции с минимальными потерями, а также если будут исчерпаны все дипломатические пути решения конфликта.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что Украину невозможно принудить к миру в Донбассе. При этом существует сценарий, при котором ситуация в регионе урегулируется.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Полковник ВСУ Жданов призвал Киев к разработке плана по «возвращению» Донбасса
украина всу донбасс
2 комментария