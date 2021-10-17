Вокалистка Little Big Софья Таюрская поймала букет невесты на свадьбе

Москва, 17 октября. Известная российская певица Софья Таюрская может в скором времени выйти замуж за солиста популярной группы Little Big Илью Прусикина. Артистка стала обладательницей заветного букета невесты.

Музыканты как пара появились на свадьбе оператора Карима Белкасеми, который известен по многочисленным видео для популярных американских рэп-артистов. На своей странице в Instagram Таюрская выложила огромное количество кадров с торжества. На одном из последних она среди остальных незамужних девушек готовится поймать букет невесты. Цветы аккуратно падают прямо в руки артистки, после чего она счастливая бежит к Прусикину.

Prt Scr instagram.com / @sonyatayurskaya

Поклонники предполагают, что пара в скором времени может действительно узаконить свои отношения. И тогда в загруженном графике Little Big, помимо корпоративов, появится еще одно важное событие.

Впервые о своих отношениях с Ильей Прусикиным вокалистка популярного коллектива рассказала в эксклюзивном интервью журналистке Ксении Собчак в шоу «Осторожно, Собчак!» еще летом. Звезда призналась, что их роман начался после того, как Прусикин развелся со своей женой в 2019 году. Сама Таюрская ради коллеги по Little Big разорвала отношения с мужчиной, имени которого раскрывать не стала.