Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 18:01
18:00
Армия
Сивков: ВМС Британии не смогут помочь Украине изменить баланс сил в Черном море
18:00
Происшествия
В жутком ДТП с участием фуры на Ярославском шоссе никто не пострадал
17:58
Весь мир
Возвращение «Татнефти» и пикеты мигрантов — что произошло в Ливии с 11 по 17 октября
17:57
Экономика
Foreign Policy: Западу не удалось лишить Россию роли ведущего поставщика газа
17:56
Наука
Биотехнолог Надак Реалес заявила о создании бактерий, который способны переваривать металл
17:54
Весь мир
Соединенные Штаты предложили Турции обменять инвестиции в F-35 на покупку F-16
17:53
Общество
Bluepoint Games готовит к разработке сиквел и перезапуск игры Bloodborne
17:44
Происшествия
Молодая девушка-ортодонт выпала из окна Елизаветинской больницы в Петербурге
17:41
Весь мир
Меркель потребовала от Эрдогана вывести турецкие войска из Ливии
17:41
Наука
Гидриновый состав может быть полезен для замедления процессов старения
Все новости

Вокалистка Little Big Софья Таюрская поймала букет невесты на свадьбе
Шоу-бизнес
Вокалистка Little Big Софья Таюрская поймала букет невесты на свадьбе
Prt Scr youtube.com  /  Little Big

Москва, 17 октября. Известная российская певица Софья Таюрская может в скором времени выйти замуж за солиста популярной группы Little Big Илью Прусикина. Артистка стала обладательницей заветного букета невесты.

Музыканты как пара появились на свадьбе оператора Карима Белкасеми, который известен по многочисленным видео для популярных американских рэп-артистов. На своей странице в Instagram Таюрская выложила огромное количество кадров с торжества. На одном из последних она среди остальных незамужних девушек готовится поймать букет невесты. Цветы аккуратно падают прямо в руки артистки, после чего она счастливая бежит к Прусикину.

Prt Scr instagram.com / @sonyatayurskaya

Поклонники предполагают, что пара в скором времени может действительно узаконить свои отношения. И тогда в загруженном графике Little Big, помимо корпоративов, появится еще одно важное событие.

Впервые о своих отношениях с Ильей Прусикиным вокалистка популярного коллектива рассказала в эксклюзивном интервью журналистке Ксении Собчак в шоу «Осторожно, Собчак!» еще летом. Звезда призналась, что их роман начался после того, как Прусикин развелся со своей женой в 2019 году. Сама Таюрская ради коллеги по Little Big разорвала отношения с мужчиной, имени которого раскрывать не стала.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Вокалистка Little Big Софья Таюрская поймала букет невесты на свадьбе
свадьба Little Big таюрская
Комментировать