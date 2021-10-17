Ученый РАН Кистанов заявил об отсутствии угроз для России в заявлении премьера Японии

Москва, 17 октября. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов объяснил, для чего Японии нужна новая оборонная стратегия, предусматривающая нанесение превентивных ударов по военным объектам потенциального противника.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида недавно заявил, что новая оборонная стратегия позволит стране наносить упреждающие удары по военным базам противника. Некоторые эксперты говорят, что эти слова можно расценивать как выпад в сторону России, с которой у Токио продолжаются территориальные споры насчет принадлежности Курил, передает iReactor.

Кистанов отметил, что не стоит рассматривать наращивание оборонного потенциала Японией как ее подготовку к войне с Россией. По его словам, у японцев есть масса причин беспокоиться о национальной безопасности. При этом для Москвы в этом нет никакой угрозы.

«Во-первых, это только слова. От слов до дела там дистанция огромного размера. Но даже если Япония и обзаведется таким потенциалом, почему из-за этого должна разразиться третья мировая война?» — говорит ученый.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день главным врагом Японии в первую очередь является Китай. Именно из-за него возникла потребность в перевооружении и включении превентивных ударов в новую стратегию.

«Китай наращивает свою экономическую и военную мощь. Эта военная мощь Китая представляет угрозу интересам Японии», — объяснил Кистанов.

Эксперт также призвал не забывать о Северной Корее, которая имеет ядерное оружие и может угрожать Японии и США. На этом фоне, по его словам, совсем не удивительно, что Токио повышает обороноспособность страны перед лицом опасного и совершенно непредсказуемого врага.

Ранее экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что Кисида может поплатиться за свою агрессивную риторику. По его словам, политику нужно дорасти до уровня своего предшественника Синдзо Абэ.