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Ученый РАН Кистанов заявил об отсутствии угроз для России в заявлении премьера Японии
Армия
Ученый РАН Кистанов заявил об отсутствии угроз для России в заявлении премьера Японии
wikipedia.org  /  Rikujojieitai Boueisho / CC BY-SA 3.0

Москва, 17 октября. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов объяснил, для чего Японии нужна новая оборонная стратегия, предусматривающая нанесение превентивных ударов по военным объектам потенциального противника.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида недавно заявил, что новая оборонная стратегия позволит стране наносить упреждающие удары по военным базам противника. Некоторые эксперты говорят, что эти слова можно расценивать как выпад в сторону России, с которой у Токио продолжаются территориальные споры насчет принадлежности Курил, передает iReactor.

Кистанов отметил, что не стоит рассматривать наращивание оборонного потенциала Японией как ее подготовку к войне с Россией. По его словам, у японцев есть масса причин беспокоиться о национальной безопасности. При этом для Москвы в этом нет никакой угрозы.

«Во-первых, это только слова. От слов до дела там дистанция огромного размера. Но даже если Япония и обзаведется таким потенциалом, почему из-за этого должна разразиться третья мировая война?» — говорит ученый.

wikipedia.org / 策划 / Public Domain

Он подчеркнул, что на сегодняшний день главным врагом Японии в первую очередь является Китай. Именно из-за него возникла потребность в перевооружении и включении превентивных ударов в новую стратегию.

«Китай наращивает свою экономическую и военную мощь. Эта военная мощь Китая представляет угрозу интересам Японии», — объяснил Кистанов.

Эксперт также призвал не забывать о Северной Корее, которая имеет ядерное оружие и может угрожать Японии и США. На этом фоне, по его словам, совсем не удивительно, что Токио повышает обороноспособность страны перед лицом опасного и совершенно непредсказуемого врага.

Ранее экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что Кисида может поплатиться за свою агрессивную риторику. По его словам, политику нужно дорасти до уровня своего предшественника Синдзо Абэ.

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