Бывший президент Афганистана Хамид Карзай примет участие в «московском формате»

Кабул, 17 октября. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай приглашен для участия в «московском формате», сообщил дипломатический источник в Кабуле.

Вместе с ним на встречу в российской столице отправятся глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и представители «Талибана»1 (организация запрещена на территории РФ), передает ТАСС.

«Абдулла и Карзай, а также представители талибов отправятся на переговоры в Москву», — отмечается в сообщении.

Консультации по Афганистану в столице РФ запланированы на 20 октября. Московский формат был создан в 2017 году на основе механизма встреч спецпредставителей из шести стран.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал рост мигрантов из Афганистана угрозой регионального уровня. Об этом политик заявил на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран-участниц СНГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.