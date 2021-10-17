Марина Федункив заявила о вранье мужа на шоу «Дуэты»

Москва, 17 октября. Известная российская актриса и юмористка Марина Федункив выступила на шоу «Дуэты» вместе со своим мужем Стефано Маджи. Появление супруга за ширмой стало настоящей неожиданностью для артистки.

Популярное музыкальное шоу «Дуэты» выходит на телеканале «Россия-1». Его участниками становятся известные артисты, которые и не догадываются, с кем в паре они будут исполнять известный хит.

В пятом выпуске проекта выступила звезда популярного ситкома «Реальные пацаны» Марина Федункив. Артистка исполнила композицию Felicita на русском языке, в то время как неизвестный человек за ширмой пел ее же, только на итальянском. Оказалось, что в дуэте с юмористкой выступал ее супруг Стефано Маджи. От увиденного актриса была ошарашена, поскольку даже и не догадывалась о его участии. Допев хит, мужчина опустился на одно колено перед супругой и трогательно поцеловал ее руку.

«У нас жизнь начинается с вранья. Он даже не сказал ни разу. Я думала, это певец или блогер какой-то. Это моя любимая песня из детства», — призналась Федункив.

Россия 1 / Prt Scr / ДУЭТЫ

В этом году популярная артистка отметила сразу два важных события — 50-летие и свадьбу с молодым итальянцем. В одном из интервью Федункив призналась, что ее первый муж очень напоминает ей отца, поскольку он такой же добрый и порядочный.