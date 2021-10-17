Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 16:26
16:25
Армия
Полковник ВСУ Жданов призвал Киев к разработке плана по «возвращению» Донбасса
16:25
Шоу-бизнес
Вокалистка Little Big Софья Таюрская поймала букет невесты на свадьбе
16:25
Политика
Публицист Альгис Микульскис оценил перспективы новой войны в Афганистане
16:22
Происшествия
Мать погибшего из-за отравления спиртным в Екатеринбурге рассказала о сильной рвоте у сына
16:21
Общество
Обладающие нестерильным иммунитетом люди больше других подвержены заражению COVID-19
16:21
Шоу-бизнес
Кинообозреватель BadComedian сомневается в зрелищности снятого на МКС фильма «Вызов»
16:15
Армия
Ученый РАН Кистанов заявил об отсутствии угроз для России в заявлении премьера Японии
16:14
Политика
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай примет участие в «московском формате»
16:13
Шоу-бизнес
Марина Федункив заявила о вранье мужа на шоу «Дуэты»
16:12
Общество
Алтай, Карелия и Мурманск стали самыми интересными направлениями для путешествий с детьми
Все новости

Марина Федункив заявила о вранье мужа на шоу «Дуэты»
Шоу-бизнес
Марина Федункив заявила о вранье мужа на шоу «Дуэты»
Пресс-служба телеканала «Суббота!»

Москва, 17 октября. Известная российская актриса и юмористка Марина Федункив выступила на шоу «Дуэты» вместе со своим мужем Стефано Маджи. Появление супруга за ширмой стало настоящей неожиданностью для артистки.

Популярное музыкальное шоу «Дуэты» выходит на телеканале «Россия-1». Его участниками становятся известные артисты, которые и не догадываются, с кем в паре они будут исполнять известный хит.

В пятом выпуске проекта выступила звезда популярного ситкома «Реальные пацаны» Марина Федункив. Артистка исполнила композицию Felicita на русском языке, в то время как неизвестный человек за ширмой пел ее же, только на итальянском. Оказалось, что в дуэте с юмористкой выступал ее супруг Стефано Маджи. От увиденного актриса была ошарашена, поскольку даже и не догадывалась о его участии. Допев хит, мужчина опустился на одно колено перед супругой и трогательно поцеловал ее руку.

«У нас жизнь начинается с вранья. Он даже не сказал ни разу. Я думала, это певец или блогер какой-то. Это моя любимая песня из детства», — призналась Федункив.

Россия 1 / Prt Scr / ДУЭТЫ

В этом году популярная артистка отметила сразу два важных события — 50-летие и свадьбу с молодым итальянцем. В одном из интервью Федункив призналась, что ее первый муж очень напоминает ей отца, поскольку он такой же добрый и порядочный.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Марина Федункив заявила о вранье мужа на шоу «Дуэты»
россия-1 федункив дуэты
Комментировать