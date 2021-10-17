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Общество
Алтай, Карелия и Мурманск стали самыми интересными направлениями для путешествий с детьми
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Алтай, Карелия и Мурманск стали самыми интересными направлениями для путешествий с детьми
Общество
Алтай, Карелия и Мурманск стали самыми интересными направлениями для путешествий с детьми
pixabay.com

Москва, 17 октября. Большинство российских школьников уйдут на каникулы с 25 октября. Специалисты сервиса OneTwoTrip перечислили самые интересные направления для осеннего путешествия с детьми.

На первой строчке топа для осеннего туризма разместился Алтай. В этот сезон там особенно живописны берега Катуни и Телецкое озеро. Хорошим местом для отдыха станет аквапарк «Турсиб», парк на озере Ая или всесезонный курорт «Бирюзовая Катунь».

Второе место заняла Карелия. Там туристов ждут прогулки по воде на Ладожском озере и живописный каньон Рускеала. Кроме того, дети могут попрактиковаться в скалолазании на Змеиной горе, передает Глас.Ru.

Далее в рейтинг эксперты поставили Мурманск. Там можно полюбоваться красотой северных сияний. Также для детей может быть интересно кладбище кораблей в Териберке, где находится знаменитый ледокол «Ленин».

Как ранее сообщалось, каждый пятый россиянин планирует путешествие в ноябре. Исследование провел сервис «Туту.ру», в котором приняло участие 1,6 тыс. человек.

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дети россия осень путешествия
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